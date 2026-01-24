Đỗ ô tô chắn trước quán ăn ở Hải Phòng cả tiếng, chủ xe ra nói một câu khiến chủ quán ngỡ ngàng

Mới đây, chủ một quán ăn ở TP Hải Phòng (Hải Dương) cũ đã chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera, ghi lại cảnh một chiếc ô tô đã đỗ chắn ngang cửa quán của chị suốt cả tiếng đồng hồ.

Lát sau, một người phụ nữ là chủ xe xuất hiện, chủ động gửi lời xin lỗi chủ quán: “Chị ơi, em xin lỗi chị nhé, em đỗ xe ở đây em không biết quán mình mở cửa. Em xin lỗi, em cảm ơn chị”.

Câu nói cùng thái độ vui vẻ, tươi cười của nữ chủ xe khiến chủ quán bất ngờ. Đoạn clip sau đó được lan tỏa trên mạng xã hội đã thu hút 4 triệu lượt xem và 50.000 lượt thích cùng hàng ngàn lượt bình luận. Ai cũng dành lời khen cho nữ chủ xe về cách ứng xử hết sức thân thiện và văn minh, lịch sự.

Nữ chủ xe xuất hiện với thái độ niềm nở, gửi lời xin lỗi chân thành sau khi đỗ xe trước cửa quán ăn 1 tiếng đồng hồ.

“Đúng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói thế này thì ai giận mấy cũng nguôi”, cư dân mạng bình luận.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Thu Cà, chủ quán ăn nói trên cho biết, thuê mặt bằng để buôn bán, không ít lần chị Cà cảm thấy không thoải mái vì ô tô đậu ngay trước cửa, ảnh hưởng không nhỏ tới công việc kinh doanh.

Về đoạn clip trên, sau khi nghe chủ xe nói những lời chân tình, chị Thu Cà lập tức nguôi giận. Người phụ nữ cũng thông cảm khi biết rằng chủ xe không cố ý và thời điểm họ đỗ xe, cửa hàng của chị cũng chưa mở cửa.

Khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, chị Thu Cà cũng không ngờ tình huống ấy lại nhận được sự quan tâm lớn như vậy.

Nữ chủ xe cũng xem được bài đăng của chị Thu Cà và để lại bình luận: “Em là cán bộ của một ngân hàng. Lúc này là em đi mở tài khoản, em không biết cửa hàng chị Thu Cà sẽ mở nên đã đỗ xe chắn trước cửa, ảnh hưởng đến quán của chị. Lúc đó em hoảng lắm, mà may sao chị chủ dễ tính vô cùng, em không bị mắng hay nhận lại câu nặng lời nào”. Chủ xe một lần nữa cảm ơn và chúc tiệm của chị Cà luôn đắt hàng.