Con dâu tái hôn, bố mẹ chồng cũ mở tiệc linh đình ở Thanh Hóa: Hé lộ câu chuyện phía sau

Những ngày qua, mạng xã hội không khỏi xúc động trước câu chuyện một người phụ nữ tái hôn nhưng lại được chính bố mẹ chồng cũ đứng ra tổ chức đám cưới linh đình tại Thanh Hóa. Một câu chuyện đẹp, hiếm hoi, khiến nhiều người tin rằng giữa đời thường bộn bề, sự tử tế vẫn luôn tồn tại theo những cách rất lặng lẽ.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Nguyễn Thị Huế (SN 1998, quê Thanh Hóa). Bố mẹ chồng cũ của Huế là ông Trần Văn Lô (SN 1977) và bà Đỗ Thị Thu (SN 1980, cùng quê Thanh Hóa).

Trong ngày cưới của Huế, ông Lô và bà Thu đứng ra đại diện nhà gái nhận lễ, đáp lễ và trao dâu. Ông bà chuẩn bị tiền, vàng hồi môn, chụp chung những bức ảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Nếu không được giới thiệu trước, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết họ không phải bố mẹ ruột của cô dâu.

Mất chồng khi mới ngoài 20 tuổi

Chia sẻ trên VietNamNet, Huế cho biết năm 2018, cô kết hôn với con trai cả của ông Lô và bà Thu. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, chồng Huế gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang làm việc tại Quảng Ninh. Khi ấy, con gái đầu lòng của hai người vẫn còn đỏ hỏn.

Vợ chồng Huế - Lĩnh chụp ảnh cùng bố mẹ chồng cũ của Huế trong ngày trọng đại. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Sau tai nạn, chồng Huế rơi vào tình trạng sống thực vật và qua đời sau 6 tháng điều trị, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình. Mất chồng khi còn quá trẻ, Huế suy sụp cả tinh thần lẫn sức khỏe, sụt cân nghiêm trọng. Trong giai đoạn tăm tối nhất ấy, bố mẹ chồng cũ chính là chỗ dựa vững vàng cho cô. Dù đau đớn vì mất con trai, ông bà vẫn gạt nỗi đau riêng để chăm lo cho con dâu và cháu nội, giúp Huế từng bước vượt qua cú sốc cuộc đời.

Vài tháng sau, Huế cùng bố mẹ chồng vào Đồng Nai làm ăn để khuây khỏa. Một năm sau đó, ông Lô và bà Thu đưa cháu gái về Thanh Hóa chăm sóc, nhận trách nhiệm nuôi dưỡng để Huế yên tâm mưu sinh.

Thương con dâu còn trẻ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, ông bà luôn mong Huế có thể đi bước nữa nếu gặp được người phù hợp. Thậm chí, ba năm sau ngày con trai mất, bố mẹ chồng cũ còn chủ động mai mối cho Huế nhưng cô từ chối vì chưa sẵn sàng.

Huế và mẹ chồng cũ. (Ảnh: VietNamNet)

Bố mẹ chồng cũ tổ chức tiệc cưới hoành tráng cho con dâu

Kể thêm trên Tri thức - Znews, Huế bộc bạch đến khoảng năm 2023, cô gặp gỡ và tìm hiểu anh Đàm Văn Lĩnh (SN 1994, quê Nghệ An). Nhận thấy Lĩnh hiền lành, tử tế, đặc biệt yêu thương con gái riêng của mình, Huế dần mở lòng. Điều khiến cô xúc động nhất là Lĩnh chủ động đề nghị đưa bé vào Đồng Nai để cả hai cùng chăm sóc, nuôi dạy con.

Khi xác định gắn bó lâu dài, Huế đưa Lĩnh về ra mắt hai bên gia đình vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ, vun vén từ cả gia đình ruột lẫn bố mẹ chồng cũ.

Ngày Huế quyết định tái hôn, ông Lô và bà Thu rất vui mừng. Ông bà cùng mẹ ruột của Huế ngồi lại bàn bạc chuyện cưới xin. Do bố Huế mất sớm, sợ mẹ cô một mình lo liệu sẽ vất vả, bố mẹ chồng cũ chủ động đề xuất đứng ra tổ chức lễ cưới cho Huế.

Cuối năm 2025, đám cưới của Huế diễn ra trong không khí ấm cúng, đủ đầy. Ông Lô và bà Thu chuẩn bị 45 mâm cỗ, mời đông đủ họ hàng, làng xóm, bạn bè thân quen đến chung vui. Bà nội chồng cũ cũng lên sân khấu, trao tặng 3 triệu đồng mừng cháu dâu tìm được bến đỗ mới sau nhiều mất mát.

Trong tiệc báo hỷ tại Đồng Nai, ông Lô bận nên không thể tham dự, còn bà Thu chẳng ngại vượt ngàn cây số vào tham dự, đại diện cho "nhà gái".

Sau tất cả những thăng trầm đã đi qua, Huế không giấu được sự xúc động khi nhắc đến bố mẹ chồng cũ. Cô cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được bố mẹ chồng cũ, được mọi người yêu thương hết mực.

Thì ra, có những mối quan hệ tưởng chừng đã khép lại theo số phận, nhưng sự tử tế thì không bao giờ mất đi – nó ở lại, lặng lẽ nâng đỡ con người ta qua những đoạn đời nhiều giông gió nhất.



