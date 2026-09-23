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Xác minh nhân thân 4 thi thể phát hiện trên sông Sài Gòn

NGUYỄN TÂN
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang xác minh nhân thân, lai lịch 4 thi thể vừa được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn trong các ngày 18, 19, 20 và 22-9.

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang xác minh nhân thân, lai lịch một thi thể nam giới được người dân phát hiện dưới chân cầu Bình Phước 2.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 22-9, người dân địa phương phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn, đoạn khu vực chân cầu Bình Phước 2 (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, TPHCM) nên báo cơ quan chức năng.

Xác minh nhân thân 4 thi thể phát hiện trên sông Sài Gòn trong tháng 9 năm 2023 - Ảnh 1.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể người này khoảng trên 30 tuổi, đầu hói một phần; mặc quần dài vải thun màu đen, áo thun cộc tay màu đen có in dòng chữ "KANGGOL & RB" và hình biểu tượng chuột túi (kangaroo) ở tay áo phải.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân, hãy liên hệ Điều tra viên Trần Huy Bình (Đội Điều tra - Thụ lý án, Phòng PC01) qua số điện thoại: 0907.744.794 để phối hợp giải quyết.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng tiếp nhận thông tin về 3 thi thể khác trên sông Sài Gòn:

  • Ngày 19-9: Khoảng 7 giờ 30 phút, Công an phường Bình Quới tiếp nhận tin báo phát hiện thi thể trôi tại khu vực bờ kè đường Bình Quới. Nạn nhân khoảng 20-30 tuổi, tóc đen cắt ngắn, tử vong khoảng 2-3 ngày trước khi phát hiện; mặc áo thun xanh rêu có logo Adidas ở ngực trái, quần lót đen hiệu Calvin Klein, không có giấy tờ tùy thân.
  • Ngày 18-9: Khoảng 7 giờ 40 phút, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh. Nạn nhân trên 50 tuổi, mặc áo thun vàng, quần jean xanh đen, không có giấy tờ tùy thân, trong túi có một chùm chìa khóa.
  • Ngày 20-9, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể tại khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Thủ Thiêm (phường An Khánh) vào khoảng 20 giờ 30. Nạn nhân là nữ giới, khoảng 25-30 tuổi. Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng; nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo sơ mi caro đen trắng dài tay và không có giấy tờ tùy thân.
Tags

cơ quan Cảnh sát điều tra

Công an TPHCM

Sông Sài Gòn

xác minh

thi thể

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