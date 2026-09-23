Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang xác minh nhân thân, lai lịch 4 thi thể vừa được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn trong các ngày 18, 19, 20 và 22-9.

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang xác minh nhân thân, lai lịch một thi thể nam giới được người dân phát hiện dưới chân cầu Bình Phước 2.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 22-9, người dân địa phương phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn, đoạn khu vực chân cầu Bình Phước 2 (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, TPHCM) nên báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể người này khoảng trên 30 tuổi, đầu hói một phần; mặc quần dài vải thun màu đen, áo thun cộc tay màu đen có in dòng chữ "KANGGOL & RB" và hình biểu tượng chuột túi (kangaroo) ở tay áo phải.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân, hãy liên hệ Điều tra viên Trần Huy Bình (Đội Điều tra - Thụ lý án, Phòng PC01) qua số điện thoại: 0907.744.794 để phối hợp giải quyết.