HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xác minh loạt giao dịch từ 10 triệu đồng qua các ngân hàng MBBank, BIDV, VCB, ACB, SHB, TECHCOMBANK,...: Khởi tố Phạm Thị Miên SN 1993

Nam An
|

Ngày 16/10/2026, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Phạm Thị Miên, Phạm Hưng Duy về tội rửa tiền và 3 bị can về tội đánh bạc do liên quan đến việc sử dụng tài khoản ngân hàng và xác thực sinh trắc học để luân chuyển tiền đánh bạc trái phép qua nhiều tài khoản.

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can về tội "Rửa tiền" và 03 bị can về hành vi "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 324 và Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra xác định khoảng giữa năm 2025, Phạm Thị Miên sinh năm 1993 thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng và Phạm Hưng Duy sinh năm 2000 thôn Việt Hưng, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng do có nhu cầu tìm việc làm, cả 2 đã lên mạng xã hội để tìm việc và tham gia vào nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram.

Tại đây Miên và Duy nói chuyện các đối tượng trong nhóm telegram (không rõ thông tin của đối tượng), thì được các đối tượng giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

Khởi tố Phạm Thị Miên về tội rửa tiền và đánh bạc qua các ngân hàng 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Miên và Duy sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng gồm MBBank, BIDV, VCB, VIETINBANK, ACB, SHB, Ngân hàng Kiên Long, TECHCOMBANK, HDBank… Sau khi mở xong các tài khoản, Miên và Duy đều gửi thông tin: số tài khoản, tên đăng nhập internetbanking, mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng của trên các thiết bị của đối tượng.

Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia, tại đây Miên và Duy được các đối tượng đón đưa đến công ty ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, công việc của Miên và Duy là có mặt tại phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền cần quét mặt thì các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt thực hiện việc giao dịch chuyển tiền, các giao dịch này từ 10.000.000 đồng trở lên.

Thủ đoạn rửa tiền của các đối tượng như sau, Khi các đối tượng đánh bạc trên mạng internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang Web đánh bạc, các tài khoản này là tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp cho các đối tượng trước đó.

Khi nhận được tiền, các đối tượng bên Campuchia thực hiện thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên cần yêu cầu xác thực sinh trắc học thì Miên, Duy quét sinh trắc học khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.

Việc Miên, Duy cung cấp các tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng thành công, chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau là giúp các đối tượng đánh bạc và các đối tượng tổ chức đánh bạc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền đánh bạc của mình, đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về hành vi "Rửa tiền" đồng thời khởi tố 03 bị can khác trong vụ về hành vi "Đánh bạc". Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Tags

Phạm Thị

rửa tiền

đánh bạc

Hưng Yên

ngân hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại