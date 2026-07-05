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Xác minh danh tính người phụ nữ tử vong trong bao bố bên bờ sông Sài Gòn

Nguyễn Tiến
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Công an TPHCM đang khẩn trương truy tìm tung tích người phụ nữ tử vong, thi thể được phát hiện trong bao bố tại bờ kè sông Sài Gòn.

Ngày 5/7, Công an TPHCM đang điều tra vụ người chết chưa rõ nguyên nhân, đồng thời khẩn trương truy tìm tung tích người phụ nữ được phát hiện tử vong trong bao bố tại khu vực bờ kè sông Sài Gòn.

Công an TPHCM phát thông báo truy tìm tung tích người phụ nữ được phát hiện tử vong trong bao bố tại bờ kè sông Sài Gòn.

Theo Công an TPHCM, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra vào ngày 4/7, công an các xã, phường trên địa bàn đã đồng loạt phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về những trường hợp phụ nữ đột ngột vắng mặt tại nơi cư trú hoặc mất liên lạc với gia đình trong thời gian gần đây để phục vụ công tác xác minh.

Lực lượng chức năng đến các khu dân cư, nhà trọ phát tờ rơi, kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin về nạn nhân.

Tối cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh đã huy động lực lượng đến các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú, hàng quán và những khu vực tập trung đông người để phát tờ rơi, tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến nạn nhân.

Trước đó vào khoảng 9h30 ngày 3/7, anh L.M.P. (SN 1986), nhân viên vệ sinh của một công ty may trên đường 17, phường Hiệp Bình, trong lúc làm việc đã phát hiện một bao bố màu xanh bốc mùi hôi thối tại khu vực bờ kè phía sau công ty.

Nghi có điều bất thường, người này tiến lại kiểm tra và hốt hoảng khi phát hiện bên trong bao bố có một thi thể nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, đã tử vong trên 4 ngày. Nạn nhân có thể trạng trung bình, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6 m, tóc dài màu nâu đen, móng tay và móng chân được sơn màu hồng. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ba lỗ và quần ngắn màu đen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo, người dân là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến tung tích nạn nhân có thể trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tại địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc qua số điện thoại 0693.187.200 để phối hợp giải quyết vụ việc.

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