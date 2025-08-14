HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xác minh clip con trai, con dâu đánh bố ở Đắk Lắk

Minh Minh/VTC News |

Công an phường Đông Hòa đang xác minh clip một người đàn ông bị con dâu, con ruột đánh nhập viện.

Ngày 13/8, thông tin đến Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang xác minh, làm rõ thông tin người cha bị con trai, con dâu đánh vì mâu thuẫn gia đình .

Trước đó, chiều 12/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh con trai và con dâu đánh cha. Người đăng tải clip là ông Nguyễn Thanh Tòng (66 tuổi, trú tại phường Đông Hòa), đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ việc.

Con trai quật ngã ông Tòng xuống đất (Ảnh cắt từ clip)

Người thân của ông Tòng cho biết, các clip được chia sẻ xảy ra từ dịp Tết Nguyên đán 2025, nhưng đến nay ông Tòng lại bị đánh, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên do bị chấn thương ở sau đầu. Vì bức xúc ông Tòng mới đăng các clip đó lên mạng.

“Hôm qua, ông Tòng tiếp tục bị con trai đánh bằng một vật bằng nhựa nhưng không kịp quay clip. Mâu thuẫn xuất phát từ việc xây nhà cho ông Tòng ở. Trước đây, con trai mua đá xây nhà cho ông, nhưng nay lại đến đòi lại nên xảy ra xô xát” – người thân kể.

Ông Tòng cho biết thêm, vợ ông bị bệnh tim. “Nếu không có sự việc này, hôm nay tôi đã đưa vợ vào TP.HCM để mổ tim” , ông nói.

Theo nội dung clip đăng tải, ngày 25/2, con trai và con dâu của ông Tòng đến nhà chửi bới rồi dùng tay đánh ông. Người con trai quật ông xuống đất, chỉ khi có người can ngăn mới bỏ đi. Trong một clip khác, người con dâu cầm rựa lao vào dọa ông nhưng người nhà kịp thời ngăn chặn.

Từ vụ việc vừa xảy ra, cơ quan Công an đã ra khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội.

