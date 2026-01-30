HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xác minh clip 24 giây ghi lại cảnh đánh nhau với khách nước ngoài ở Nha Trang

K.Nam |

Công an Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh vụ việc một nhóm người Việt Nam đánh nhau với người nước ngoài.

Ngày 30-1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm du khách nước ngoài bị nhóm người Việt Nam dùng hung khí tấn công.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 24 giây ghi lại cảnh một nhóm du khách nước ngoài xảy ra xô xát với nhóm thanh niên người Việt Nam.

Clip: Đánh nhau với khách nước ngoài ở Nha Trang

Toàn bộ sự việc được một người đứng từ xa chứng kiến, quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Clip này ngay lập tức lan truyền chóng mặt, nhận nhiều chia sẻ, bình luận có cả clip ghi tiếng nước ngoài.

