Xạ thủ Việt Nam mang quân hàm Đại tá: SEA Games 33 vinh danh một biểu tượng không cần giới thiệu

Nhắc đến Đại tá Hoàng Xuân Vinh, nhiều người hâm mộ yêu mến, coi anh là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Hơn 20 năm gắn bó với môn bắn súng, chiến tích mà anh xác lập cho thể thao nước nhà tại đấu trường Olympic Rio 2016 với tấm Huy chương Vàng khiến ai cũng ấn tượng.

Sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, song Hoàng Xuân Vinh từng khiêm nhường từ chối đề nghị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì thấu hiểu vinh quang mình mang về cho Tổ quốc là công sức của cả tập thể, hậu phương lớn phía sau.

Đại tá, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Đáng chú ý hơn, trong những ngày SEA Games 33 đang diễn ra cực sôi nổi tại Thái Lan, chủ nhà kỳ đại hội còn tổ chức một khu trưng bày lịch sử các kỳ SEA Games và vinh danh các vận động viên huyền thoại của thể thao Đông Nam Á, trong đó có Đại tá, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Trên bức ảnh của Hoàng Xuân Vinh, Ban tổ chức SEA Games 33 viết: “Việt Nam là một minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển thể thao có hệ thống trong suốt 10 năm qua. Từ một quốc gia chưa từng có huy chương vàng Olympic, Việt Nam đã bước lên đỉnh cao ở môn bắn súng tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016”.

Tấm ảnh lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng khiến nhiều người nhớ lại khoảnh khắc “nổi da gà” năm đó. Hình ảnh người xạ thủ bản lĩnh, lạnh lùng, tự tin thực hiện những cú ngắm bắn và bước lên bục cao nhất giữa rừng cờ thế giới đã trở thành khoảnh khắc khó quên với hàng triệu người Việt Nam.

Bức ảnh của Hoàng Xuân Vinh được BTC SEA Games 33 đặt trong khu trưng bày (Nguồn ảnh: Thanh Định/ báo Quân Đội Nhân Dân)

Được biết, Hoàng Xuân Vinh từng học tại Trường Sĩ quan Công binh. Sau khi tốt nghiệp, anh được điều về công tác tại Lữ đoàn 239 Công binh. Một lần chứng kiến tài năng bắn súng của Hoàng Xuân Vinh, chỉ huy đơn vị đã cử anh tham gia Hội thi bắn súng toàn quân năm 1998. Sau đó, anh nhanh chóng được đội tuyển bắn súng Quân đội chiêu mộ. Chỉ mất hai năm tập luyện, anh đã có tên trong danh sách đội tuyển bắn súng Việt Nam khi 26 tuổi.

Từ đó, sự nghiệp của anh luôn duy trì ở đỉnh cao khi liên tiếp ghi danh ở các kỳ đại hội thể thao. Hoàng Xuân Vinh từng giành hàng chục HCV SEA Games, 2 HCV Cúp bắn súng thế giới. Năm 2016, anh làm nên kỳ tích khi giành 1 HCV, 1 HCB tại Olympic.

Tuy nhiên, sau đỉnh cao ở Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh chỉ tiếp tục công việc của mình, gắn bó với bắn súng thay vì tham gia các hoạt động truyền thông hay xây dựng hình ảnh người nổi tiếng. Đến năm 2021, sau Olympic Tokyo, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giải nghệ chuyển sang công tác huấn luyện tại đội tuyển bắn súng Việt Nam. Anh cùng chuyên gia Park Chung Gun đã góp phần đào tạo nên nhà vô địch Asiad 19 - xạ thủ Phạm Quang Huy.

Hết năm 2023, HLV Hoàng Xuân Vinh rời đội tuyển bắn súng Việt Nam để trở về tiếp tục giữ vị trí trưởng bộ môn bắn súng Trung tâm thể thao Quân đội (Bộ Quốc phòng).

Đại tá Hoàng Xuân Vinh muốn dành sự tập trung cho đào tạo, huấn luyện và thi đấu của đội tuyển bắn súng Quân đội (Ảnh chụp màn hình)

Bức ảnh hiếm hoi của Hoàng Xuân Vinh và vợ được anh đăng tải

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống của Hoàng Xuân Vinh cũng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, nam Đại tá là người rất kín tiếng, anh không thường xuyên chia sẻ về cuộc sống riêng của mình trên MXH.

Ngoài ra, cuộc sống hôn nhân của Hoàng Xuân Vinh cũng rất trọn vẹn, hạnh phúc. Anh từng dành nhiều lời tri ân đến vợ - Phan Hương Giang trên truyền thông, bởi đó là hậu phương vững chắc cho anh. Nam xạ thủ từng bày tỏ, có nhiều thời điểm gặp áp lực vì thành tích không như ý, vợ luôn là người đầu tiên an ủi, động viên. Bên cạnh đó, khi thi đấu xa nhà, vợ cũng là người thay anh vun vén, chăm sóc tổ ấm. Chính vì vậy khi có thời gian rảnh, Hoàng Xuân Vinh cho biết anh luôn dành cho gia đình, vợ con.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV