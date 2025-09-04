Xã sát vách với TP.HCM có gì đặc biệt mà loạt "ông lớn" Ecopark, Coteccons... đổ bộ?

Mới đây, UBND xã Bến Lức tổ chức họp dân công bố Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đợt 1.

Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú có diện tích khoảng 85ha được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hơn 10.662 tỉ đồng. Hai nhà đầu tư là Công ty Cổ phần BEHS và Công ty TNHH Covestcons - công ty con của Coteccons.

Tại cuộc họp, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Lức đã thông tin đến người dân các nội dung chi tiết liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đợt 1. Đồng thời phát phiếu đăng ký cho từng hộ gia đình đăng ký nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi: 778.030,08 m2 với 355 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 1.688,9 tỷ đồng do liên doanh Công ty Cổ phần BEHS và Công ty TNHH Covestcons bố trí chi trả.

Trước đó, người dân tại xã này cũng được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch (tên thương mại Eco Retreat) trên địa bàn xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ), nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Được biết, tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án khu đô thị này khoảng 4.400 tỷ đồng.

Dự án Eco Retreat do Liên doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển DB và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 16.981 tỷ đồng, hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án này vẫn đang được triển khai.

Một dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu tại xã Thanh Phú và xã Tân Bửu trước đây. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, quy mô 143ha. Chủ đầu tư là liên danh CTCP Hồng Việt và Công ty TNHH xây dựng và đầu tư bất động sản Thăng Long.

Theo báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu của Liên danh Hồng Việt - Thăng Long gửi UBND tỉnh Long An, từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025 sẽ hoàn thành giải công tác giải phóng mặt bằng cho cả dự án 143,79 ha. Đến tháng 2/2026, chủ đầu tư sẽ hoàn thành thủ tục giao đất. Từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2026 thực hiện nghĩa vụ về tài chính về đất đai theo quy định. Sau đó, từ tháng 2/2026, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện thi công hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện xây thô các công trình nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội.

Cũng nằm trên khu vực xã Bến lức, liền kề dự án Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu 143ha là dự án King Hill Residences, quy mô 20ha do Đạt Thuận Phát làm chủ đầu tư. Đây là dự án đất nền sổ hồng riêng từng nền đang chào giá từ 23 triệu đồng/m2, gần các tuyến hạ tầng lớn như cao tốc Bến Lức - Long Thành chuẩn bị thông xe, Vành Đai 3 sắp hoàn thiện.

Có thể thấy, sự đổ bộ của các doanh nghiệp về Bến Lức đã nhanh chóng kéo mặt bằng giá bất động sản khu vực này lên một mức mới. Các dự án đất nền lân cận khu đô thị lớn giá bắt đầu nhích dần. Chẳng hạn, dự án King Hill Residences đã điều chỉnh giá bán tăng từ 22 triệu đồng/m2 lên 24 triệu đồng/m2, tăng 9% so với thời điểm trước.

Động thái đổ bộ của doanh nghiệp lớn cũng đã kéo giá đất tại xã Bến Lức tăng từ 10–15% chỉ trong vài tháng qua, trở thành một trong những thị trường "nóng" vùng ven TP.HCM.

Giá bất động sản tại xã Bến Lức bắt đầu nhích dần theo hạ tầng và dự án lớn đổ bộ. Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, thị trường khu vực này sôi nổi còn nhờ hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn đã và đang được triển khai, tạo trục kết nối xuyên suốt giữa TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Nổi bật nhất là tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 57 km, tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2025. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn đáng kể hành trình từ miền Tây đến sân bay Long Thành và các tỉnh miền Đông, giảm áp lực cho cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Song song đó, Vành đai 3 và Vành đai 4 vùng TP.HCM đi qua Bến Lức cũng đang được gấp rút triển khai, mở ra "cửa ngõ" mới kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị và cảng biển trọng điểm.

Không chỉ vậy, hệ thống quốc lộ 1A, tỉnh lộ 830, 830C được nâng cấp mở rộng đã biến Bến Lức trở thành điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ quan trọng. Chính sự cộng hưởng hạ tầng này là nguyên nhân khiến Bến Lức trở thành "điểm nóng" thu hút dòng vốn của các "ông lớn" địa ốc đổ về.

Giới chuyên gia đánh giá, khi các công trình trọng điểm đồng loạt hoàn thiện giai đoạn 2025–2030, thị trường bất động sản Bến Lức sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng, trở thành một trong những cực phát triển sôi động nhất vùng ven TP.HCM.



