Wuling ‘nhá hàng’ mẫu xe điện cỡ nhỏ chỉ từ 250 triệu đồng: Một lần sạc đi 430 km, sẽ ra mắt vào cuối tháng 9

Hãng xe Trung Quốc Wuling sẽ chính thức giới thiệu mẫu xe điện nhỏ gọn hoàn toàn mới Binguo S vào ngày 27/9 tới. Mẫu xe này có giá bán trước dao động 68.800 – 81.800 nhân dân tệ (9.500 – 11.300 USD), quy đổi từ 250 - 298 triệu đồng. Wuling sẽ nhắm đến phân khúc phổ thông, trực tiếp cạnh tranh với Geely Xingyuan.

Binguo S cung cấp hai tùy chọn pin và phạm vi hoạt động:

- Phiên bản tiêu chuẩn: pin LFP 31,9 kWh, phạm vi 325 km (CLTC).

- Phiên bản cao cấp: pin 41,9 kWh, phạm vi 430 km (CLTC).

Cả hai đều sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cầu trước, cho công suất cực đại 75 kW (100 mã lực) và mô-men xoắn 180 Nm.

Binguo S có kích thước tổng thể 4.265 x 1.785 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. Xe trang bị hệ thống treo trước độc lập MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn.

So với các mẫu khác trong gia đình Binguo, phiên bản S áp dụng phong cách thiết kế mới với cụm đèn chiếu sáng độc đáo, cổng sạc đặt bên trái phía trước và bốn tùy chọn màu sơn: Relaxed Grey, Free Blue, Carefree Purple và Empty White.

Khoang lái được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch. Hệ thống thông tin giải trí tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn của DeepSeek, hỗ trợ các chế độ lái chuyên biệt như cắm trại, đi lại và nghỉ ngơi.

Nội thất tiêu chuẩn sử dụng ghế bọc da giả 2+3, dung tích khoang chứa đồ mở rộng tới 1.450 lít khi gập hàng ghế sau. Các bản cao cấp có thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế trước sưởi.

Tất cả phiên bản đều sở hữu sạc điện thoại không dây 50W, âm thanh 6 loa, cửa sổ chỉnh điện, kiểm soát hành trình và camera lùi. Phiên bản cao cấp được bổ sung camera toàn cảnh 540 độ, cửa sổ một chạm toàn bộ và sưởi kính chắn gió sau.

Thương hiệu ô tô Wuling thuộc về công ty liên doanh Tập đoàn SGMW (SAIC-GM-Wuling), một liên minh ba bên giữa SAIC Motor, General Motors (GM) và Wuling Motors. Liên doanh này sản xuất và lắp ráp các dòng xe du lịch và xe thương mại dưới thương hiệu Wuling, bao gồm cả các mẫu xe điện và xe nhiên liệu hóa thạch.

Wuling gia nhập thị trường Việt Nam thông qua sự hợp tác giữa công ty liên doanh GM-SAIC-Wuling và TMT Motors vào tháng 6/2023, với sản phẩm đầu tiên là chiếc xe điện mini Wuling Hongguang Mini EV. TMT Motors được ủy quyền độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng xe điện Wuling tại Việt Nam, với nhà máy đặt tại tỉnh Hưng Yên.

Trong năm 2024, Wuling Mini EV là mẫu xe đô thị bán chạy nhất thế giới với doanh số 261.141 chiếc. Tại Việt Nam, TMT Motors đã bán được 1.358 chiếc Wuling Mini EV trong năm 2024, vượt kế hoạch đề ra.

