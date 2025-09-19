Loạt xe ăn khách giảm giá hàng trăm triệu đồng trong tháng 9

Tháng 9, hay còn được gọi là tháng "ngâu" trong quan niệm truyền thống, năm nay đã trở thành thời điểm vàng để các hãng xe tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, nhằm kích thích nhu cầu mua sắm.

Từ Toyota, Mitsubishi, Hyundai cho đến Honda, các thương hiệu đều không ngần ngại giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ hay tặng kèm phụ kiện giá trị, mang lại lợi ích đáng kể cho người tiêu dùng.

Toyota

Hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ cực kỳ mạnh tay. Hàng loạt mẫu xe chủ lực đều được hưởng ưu đãi:

Toyota Vios: Dòng sedan quốc dân này được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross & Avanza Premio: Cặp đôi MPV này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị ưu đãi cho Veloz có thể lên tới 73-75 triệu đồng, trong khi Avanza cũng nhận được mức giảm khoảng 65-70 triệu đồng.

Yaris Cross & Corolla Cross: Hai mẫu xe gầm cao này được áp dụng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm gói bảo hiểm vật chất 1 năm (trừ bản Corolla Cross HEV). Mức giảm giá quy đổi tiền mặt khoảng 42 - 51 triệu đồng.

Mitsubishi

Mặc dù Xpander luôn giữ vững ngôi vương doanh số, Mitsubishi vẫn tiếp tục "chiều lòng" khách hàng bằng những ưu đãi lớn:

Mitsubishi Xpander: Các phiên bản số tự động được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giảm tương đương 60 - 66 triệu đồng. Khách hàng mua xe còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất và camera 360 độ (tùy phiên bản).

Riêng bản số sàn (MT) và Xpander Cross nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Các mẫu xe khác: Một số mẫu xe như Xforce, Triton và Attrage cũng được hỗ trợ từ 50 - 100% lệ phí trước bạ, tùy thuộc vào từng phiên bản cụ thể.

Hyundai

TC Motor cũng tham gia cuộc đua với chương trình giảm giá mạnh cho mẫu xe MPV Hyundai Stargazer. Mẫu xe này được giảm giá trực tiếp tới 40 triệu đồng.

Thậm chí, tại các đại lý, giá bán thực tế có thể giảm sâu hơn, dao động từ 50-60 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là mức giảm đặc biệt áp dụng cho các xe sản xuất trong năm 2024, giúp Stargazer Tiêu chuẩn có giá bán chỉ còn 439 triệu đồng.

Honda

Honda cũng duy trì các ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng trong tháng 9.

Honda City: Mẫu sedan hạng B này nhận mức ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất phân khúc.

BR-V, HR-V, CR-V: Các mẫu xe còn lại như BR-V, HR-V và CR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Riêng BR-V, mức ưu đãi này tương đương với 32-35 triệu đồng, kèm thêm 1 năm bảo hiểm chính hãng.

Suzuki

Suzuki tham gia thị trường với ưu đãi lớn cho mẫu xe XL7 Hybrid. Khách hàng mua xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 60 triệu đồng tiền mặt) và thêm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Nhờ vậy, giá xe giảm từ 599,9 triệu đồng xuống còn 529,9 triệu đồng.

KIA

KIA ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe: Seltos giảm 50 triệu; Sonet, Carens 35 triệu; Carnival ưu đãi tới 65 triệu; Sportage 30 triệu; K5 giảm 90 triệu; K3 giảm 50 triệu; Soluto ưu đãi 5-27 triệu.

Các chương trình giảm giá tháng 9 đã biến thị trường ô tô trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Với nhiều lựa chọn từ các hãng xe lớn như Toyota, Hyundai, Honda và Mitsubishi, đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai đang có ý định "tậu" xe vào dịp cuối năm.