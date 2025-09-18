Đây là số tiền phạt khi đỗ ôtô trên miệng cống thoát nước

Đúng

Đáp án: B. Đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt

Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ôtô đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng, thuộc nhóm lỗi về đỗ xe không đúng quy định.