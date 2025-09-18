HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đây là số tiền phạt khi đỗ ôtô trên miệng cống thoát nước

Bích Câu |

Nghị định 168 của Chính phủ quy định chi tiết mức phạt về hành vi dừng, đỗ xe sai quy định, trong đó có đỗ xe trên miệng cống thoát nước.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm đỗ xe ôtô không đúng quy định. Thử tài hiểu biết của bạn với 3 câu hỏi thú vị về quy định này! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ


Hỏi 1: Đỗ ôtô trên miệng cống thoát nước có bị phạt không?


Hỏi 2: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi nào sau đây của tài xế ôtô sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng?


Hỏi 3: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ôtô đỗ xe sai quy định khi bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá bao nhiêu mét sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng?

Tags

nghị định 168

đỗ xe trên miệng cống

qizz soha

