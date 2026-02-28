Wuling Mini EV 2026 ra mắt: Thiết kế điệu đà hơn, đổi sang 5 cửa cho hợp gia đình, về Việt Nam có thể đắt khách hơn trước

SAIC-GM-Wuling vừa chính thức công bố hình ảnh bản nâng cấp mới của Wuling Mini EV tại thị trường Trung Quốc, tiếp tục duy trì công thức đã giúp mẫu xe này nhiều năm liền thống trị phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ. Dù không phải thế hệ hoàn toàn mới, bản cập nhật 2026 mang đến hàng loạt tinh chỉnh đáng chú ý về thiết kế và cấu hình thân xe.

Thiết kế đầu xe mới với cụm đèn LED tròn nổi bật. Ảnh: CarNewsChina

Ở lần nâng cấp này, mẫu mini EV được làm lại theo hướng mềm mại và “dễ thương” hơn. Cụm đèn pha LED tròn kích thước lớn trở thành điểm nhấn ở phần đầu xe, kết hợp dải LED trang trí nối liền hai bên tạo hiệu ứng thị giác thân thiện, hiện đại hơn đáng kể so với đời trước. Cản trước và các chi tiết ốp nhựa cũng được tinh chỉnh, giúp tổng thể bớt thô và hợp thị hiếu người dùng trẻ.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cấu hình thân xe. Nếu trước đây mẫu xe này chủ yếu gắn với kiểu 3 cửa, bản mới chuyển sang cấu hình 5 cửa thực dụng hơn. Điều này giúp việc ra vào hàng ghế sau thuận tiện hơn, đồng thời tăng tính linh hoạt khi sử dụng cho gia đình nhỏ – nhóm khách hàng vốn chiếm tỷ lệ lớn của dòng mini EV tại Trung Quốc. Cũng vì điều này, nếu về Việt Nam, Mini EV mới có thể sẽ thu hút khách hàng hơn.

Kích thước xe cũng được điều chỉnh nhẹ. Thân xe dài và rộng hơn đôi chút so với phiên bản tiền nhiệm, hứa hẹn cải thiện không gian cabin trong khi vẫn giữ được lợi thế nhỏ gọn. Thiết kế đuôi xe tối giản với cụm đèn hậu đặt cao, tạo cảm giác vuông vức đặc trưng.

Khoang nội thất tiếp tục theo triết lý thực dụng. Xe bố trí 4 chỗ ngồi, phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố. Bảng táp-lô có thiết kế gọn gàng, tập trung vào tính dễ sử dụng thay vì phô trương công nghệ. Với nhóm khách hàng mục tiêu là người trẻ hoặc gia đình nhỏ mua xe thứ hai, cách tiếp cận này vẫn được đánh giá hợp lý.

Mini EV tiếp tục giữ lợi thế giá mềm tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: CarNewsChina

Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện công suất 30 kW (tương đương khoảng 42 mã lực), dẫn động cầu sau. Cấu hình này đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển nội đô với tốc độ vừa phải. Thông tin chi tiết về dung lượng pin và phạm vi hoạt động vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng nhiều khả năng sẽ tương đương hoặc nhỉnh hơn bản hiện hành nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc.

Theo truyền thông Trung Quốc, mức giá dự kiến của phiên bản mới vẫn nằm trong khoảng dễ tiếp cận, tương đương đời trước. Đây tiếp tục là “vũ khí” quan trọng giúp mẫu xe này duy trì doanh số cao, đặc biệt khi thị trường xe điện giá rẻ tại Trung Quốc đang ngày càng cạnh tranh.

Được phát triển bởi liên doanh SAIC-GM-Wuling, Mini EV từng nhiều lần dẫn đầu doanh số xe điện tại Trung Quốc, thậm chí có thời điểm vượt qua cả những mẫu xe điện cao cấp hơn. Với diện mạo mới và cấu hình 5 cửa thực dụng, bản nâng cấp 2026 được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị thế trong phân khúc micro-EV.

Trong bối cảnh xu hướng xe điện cỡ nhỏ ngày càng được ưa chuộng tại các đô thị châu Á đông đúc, mẫu mini EV này vẫn là minh chứng rõ ràng cho công thức “nhỏ gọn – giá mềm – đủ dùng” vẫn còn rất nhiều đất sống.