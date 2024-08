Wuling Hongguang Mini EV: Mẫu xe ô tô rẻ nhất Việt Nam nhưng vì sao vẫn 'ế ẩm'?

Tình hình của mẫu xe Wuling Hongguang Mini EV tại thị trường Trung Quốc: Đang thất bại trên chính sân nhà

Trong những năm gần đây, Wuling Hongguang Mini EV đã từng gây bão trên thị trường xe điện giá rẻ tại Trung Quốc. Với chi phí hợp lý và khả năng tiếp cận cao, mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng, thu hút sự chú ý của cả ngành công nghiệp ô tô lẫn người tiêu dùng tại chính thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, sau một thời gian tăng trưởng với tốc độ cao, Wuling Hongguang Mini EV hiện đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, khiến doanh số bán hàng của mẫu xe này liên tục sụt giảm.

Ban đầu, Wuling Hongguang Mini EV đã đạt được thành công vang dội với doanh số tăng vọt tại chính sân nhà của mình. Năm 2021, doanh số bán hàng của mẫu xe này tăng đến 250,7%, đạt 395.500 chiếc. Mặc dù trong năm 2022, doanh số vẫn tăng lên 404.800 chiếc, nhưng mức tăng trưởng so với năm trước đó chỉ đạt 2,4%, cho thấy sự chững lại rõ rệt. Đáng chú ý, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, doanh số bán lẻ tích lũy chỉ đạt 87.928 chiếc, doanh số bán hàng trong tháng 4 cùng năm cũng chỉ đạt 18.086 chiếc, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7 vừa qua, doanh số bán hàng của mẫu xe này chỉ đạt 15.765 chiếc.

Sự suy giảm doanh số của Wuling Hongguang Mini EV đã phản ánh rõ ràng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành công nghiệp xe điện. Ở thời điểm hiện tại, nhiều thương hiệu lớn như Chery, Dongfeng, và Geely đã gia nhập thị trường xe điện giá rẻ với các sản phẩm tương tự như Chery QQ Ice Cream, Dongfeng Fengguang MINI EV, và Geely Panda Mini. Sự xuất hiện của các sản phẩm cạnh tranh này đã làm giảm sức hút của Wuling Hongguang Mini EV, dẫn đến việc thị phần của mẫu xe này bị giảm đáng kể.

Ngoài sự cạnh tranh khốc liệt, Wuling Hongguang Mini EV còn phải đối mặt với những lo ngại về an toàn. Các sự cố liên quan đến mẫu xe này đã được cư dân mạng ghi lại và lan truyền, khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ an toàn của nó. Điều này đã làm giảm đáng kể lòng tin của người tiêu dùng đối với Wuling Hongguang Mini EV.

Không chỉ vậy, Wuling Hongguang Mini EV còn mất đi lợi thế về chi phí. Trong làn sóng giảm giá lan rộng trong ngành ô tô ở thời điểm hiện tại, nhiều người tiêu dùng đã chọn bỏ thêm tiền để mua các mẫu xe "bán hạ giá" của các thương hiệu khác. Điều này không chỉ làm giảm sức hút của Wuling Hongguang Mini EV mà còn khiến doanh số bán hàng của mẫu xe này sụt giảm nghiêm trọng.

Để đối phó với tình trạng này, Wuling Motors đã thực hiện các biện pháp giảm giá mạnh cho mẫu xe Hongguang MINI EV. Có những thời điểm, Wuling đã giảm giá toàn bộ dòng sản phẩm Hongguang MINI EV, với mức giảm tối đa lên đến 13.000 RMB (45,5 triệu VNĐ). Giá của phiên bản tiêu chuẩn chỉ còn 29.800 RMB (tương đương 104 triệu VNĐ), tạo ra một cơ hội mua xe hấp dẫn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu biện pháp giảm giá này có đủ để cứu vãn tình hình và duy trì doanh số bán hàng trong thời gian dài hay không.

Dù có những nỗ lực đáng kể, Wuling Hongguang Mini EV vẫn phải đối mặt với thách thức từ các đối thủ và những vấn đề nội tại. Dù có thể tạm thời tăng doanh số bán hàng nhờ việc giảm giá, nhưng về lâu dài, hãng sẽ cần phải tìm cách cải thiện chất lượng và an toàn của sản phẩm để có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trong thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc.

Tóm lại, tình hình hiện tại của Wuling Hongguang Mini EV cho thấy một sự chuyển biến đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù mẫu xe này vẫn còn tiềm năng, nhưng để duy trì được vị thế trên thị trường, Wuling cần phải đổi mới và thích nghi với những thay đổi trong ngành công nghiệp và nhu cầu của người tiêu dùng.

Tình hình mẫu xe Wuling Hongguang Mini EV tại thị trường Việt Nam

Mẫu xe Wuling Hongguang Mini EV, được coi là một trong những biểu tượng của xe điện cỡ nhỏ, đang trải qua một giai đoạn đầy biến động tại thị trường Việt Nam. Từ việc đại lý liên tục giảm giá mạnh đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và phân phối mẫu xe này, bức tranh tổng quan cho thấy những thách thức không nhỏ đối với sản phẩm này tại Việt Nam.

Trong những tháng gần đây, mẫu xe Wuling Hongguang Mini EV liên tục được các đại lý giảm giá sâu. Đặc biệt, tại một đại lý ở Thanh Hóa, phiên bản Wuling Mini EV LV1 bản 120 km đã được chào bán với giá chỉ 185 triệu đồng, đây là mức giá thấp nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc xe điện mini, khi các đại lý phải đưa ra các ưu đãi hấp dẫn để thu hút người mua. Tuy nhiên, đa số các đại lý hiện nay đều thông báo rằng phiên bản này đã hết hàng từ lâu.

Không chỉ riêng tại Thanh Hóa, các đại lý khác trên cả nước cũng đang áp dụng các chính sách giảm giá tương tự. Ví dụ, tại Hưng Yên, phiên bản Wuling Mini EV LV2 120 km được giảm từ 255 triệu đồng xuống còn 197 triệu đồng, trong khi phiên bản 170 km giảm xuống còn 231 triệu đồng. Ở khu vực phía Nam, phiên bản LV1 120 km đang được chào bán với giá 189 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Cùng với sự giảm giá này, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất và phân phối mẫu xe này tại Việt Nam - CTCP Ô tô TMT (TMT Motors) - cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Cổ phiếu TMT đã liên tục giảm mạnh, "trắng bên mua" trong ba phiên liên tiếp và dừng ở mức 7.830 đồng/cổ phiếu vào ngày 7/8, mức thấp nhất trong gần hai năm qua.

Tình hình kinh doanh của TMT Motors trong quý 2/2024 cũng không khả quan khi doanh thu thuần chỉ đạt 814 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng 11% đã khiến công ty lỗ gộp 49 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái lãi gộp 52 tỷ đồng. TMT Motors báo lỗ sau thuế 95 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ nặng nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.321 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ, và lỗ sau thuế gần 100 tỷ đồng.

Sự giảm giá của Wuling Hongguang Mini EV có thể được coi là một chiến lược để giải phóng hàng tồn kho, nhưng điều này cũng phản ánh một sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc xe điện mini tại Việt Nam. Việc TMT Motors chỉ bán được 591 chiếc xe điện Wuling HongGuang MiniEV trong năm ngoái, đạt 11% so với kế hoạch doanh số, là một dấu hiệu rõ ràng về sự "thất thu" trong việc tiếp cận thị trường.

Tại sao dù có giả rẻ nhất thị trường nhưng vẫn "ế ẩm" tại Việt Nam?

Dù được quảng cáo là mẫu xe điện giá rẻ nhất trên thị trường, nhưng doanh số bán ra của Wuling Hongguang Mini EV lại không như mong đợi.

Một trong những yếu tố lớn nhất khiến người tiêu dùng e ngại khi mua Wuling Hongguang Mini EV là tình trạng thiếu thốn trạm sạc điện. Dù xe điện đang trở thành xu hướng toàn cầu, nhưng tại Việt Nam, cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho xe ô tô điện Trung Quốc vẫn chưa phát triển. Các trạm sạc công cộng hỗ trợ cho những mẫu xe này rất hiếm ngay cả trong khu vực đô thị chứ chưa cần nói tới các khu vực ngoại thành và nông thôn. Điều này khiến người tiêu dùng lo ngại về khả năng sử dụng xe trong các chuyến đi xa hay thậm chí là trong việc di chuyển hàng ngày nếu không có chỗ sạc tại nhà.

Với dung lượng pin khiêm tốn, tầm vận hành của Wuling Hongguang Mini EV chỉ từ 120 km đến 170 km tùy phiên bản (về mặt lý thuyết là vậy). Trong điều kiện hạ tầng sạc còn hạn chế, việc sở hữu một chiếc xe điện với tầm vận hành ngắn như vậy trở thành một rủi ro. Người tiêu dùng phải đối mặt với tình trạng “khát sạc” khi đi xa, khiến họ ngần ngại trước việc đầu tư vào mẫu xe này, bất chấp giá cả rẻ hơn nhiều các mẫu xe khác.

Bên cạnh vấn đề về trạm sạc, chiến lược giảm giá liên tục của các đại lý cũng tạo ra những tác động tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng. Việc Wuling Hongguang Mini EV liên tục được giảm giá mạnh, thậm chí có phiên bản giảm đến hơn 50 triệu đồng chỉ sau vài tháng ra mắt, đã tạo ra một cảm giác bất an cho người mua.

Người tiêu dùng có xu hướng chờ đợi các đợt giảm giá tiếp theo, thay vì quyết định mua ngay lập tức, dẫn đến doanh số bán hàng bị kéo dài. Hơn nữa, những khách hàng đã mua xe với giá cao hơn trong giai đoạn đầu cảm thấy bị thiệt thòi, dẫn đến sự bất mãn và lo ngại về giá trị thực sự của sản phẩm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lòng tin của người mua đối với sản phẩm cụ thể mà còn ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu Wuling trong mắt người tiêu dùng.

Bởi vậy có thể thấy được rằng, dù Wuling Hongguang Mini EV có mức giá rẻ, nhưng điều đó chưa đủ để thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng trạm sạc và chiến lược giảm giá liên tục đã làm lu mờ những ưu điểm về giá cả của mẫu xe này. Để cải thiện tình hình, việc đầu tư vào hạ tầng sạc điện và điều chỉnh chiến lược giá cả là điều cần thiết, giúp tăng cường niềm tin của người tiêu dùng và khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường xe điện tại Việt Nam.