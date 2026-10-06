WSJ: ‘Nhiều lỗ hổng bảo mật’ là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công FlyDubai

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), “nhiều lỗ hổng bảo mật” là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công trên chuyến bay của hãng hàng không FlyDubai, hôm 30/9.

Một máy bay chở khách của Flydubai hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, tại Tzafria, Israel, ngày 30/9/2026.

Sự cố suýt gây thảm họa xảy ra hôm 30/9, trên chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 bay từ Dubai (UAE) đến sân bay Ben Gurion (Israel), với khoảng 180 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Khoảng 2 giờ sau khi cất cánh, cơ phó Hamam Hammami hỏi cơ trưởng Smit Machchhar liệu anh ta có thể cầu nguyện không, và sau khi được phép, cơ phó đã dùng rìu khẩn cấp đánh liên tiếp vào cơ trưởng, khi máy bay lao xuống với tốc độ nguy hiểm.

Rất may, cơ trưởng bị thương nặng đã tìm cách mở được cửa buồng lái bị khóa, cho phép hành khách và phi hành đoàn xông vào và khống chế Hammami.

2 phi công khác của Flydubai trên chuyến bay đã điều khiển máy bay và cuối cùng hạ cánh an toàn xuống Saudi Arabia.

Giới chức UAE đã gọi vụ tấn công là một hành động khủng bố có chủ đích, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, những dấu hiệu đáng ngờ về Hammami đã xuất hiện từ rất lâu trước khi chuyến bay cất cánh.

Theo tờ WSJ, chính quyền Oman đã xem xét kỹ lưỡng hoạt động trực tuyến của Hammami khi anh ta làm việc cho Oman Air, và kết luận, người này "thể hiện quá nhiều sự quan tâm đến hệ tư tưởng cực đoan để có thể tin tưởng làm phi công".

Sau đó, Hammami bị cấm lái máy bay, phải tham gia chương trình chống cực đoan hóa, và chuyển sang làm công việc văn phòng.

Tuy nhiên, Oman đã không công khai những lo ngại của mình một cách rộng rãi hơn, hoặc chính thức thu hồi giấy phép của Hammami theo cách có thể khiến UAE phải chú ý.

Theo WSJ, khi Flydubai tuyển dụng Hammami, hãng đã tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự, nhưng không liên hệ với Oman để xác minh lịch sử làm việc của người này.

Sau khi được tuyển dụng, Hammami đã nhiều lần bay trên tuyến đường nhạy cảm Tel Aviv của Israel.

Theo các nguồn tin, một trong những cơ hội cuối cùng bị bỏ lỡ để ngăn chặn chuyến bay của Hammami là từ phía Israel.

Mặc dù Flydubai đã nộp danh sách hành khách và phi hành đoàn trước khi khởi hành, nhưng Hammami lại không bị đánh dấu, dù các phi công Oman bị cấm bay vào Israel, do 2 nước không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Bộ Giao thông Vận tải Israel cho biết, họ không có thẩm quyền hay năng lực tình báo để thẩm tra lý lịch phi công, và chưa bao giờ yêu cầu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu thông tin hành khách được thiết lập năm 2023.

Trước đó, CNN đưa tin, các tài khoản mạng xã hội mang tên Hammami, hiện đã bị xóa, chứa nội dung về thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết bảy nhân viên CIA và hai người khác vào năm 2009.

Phân tích của đài truyền hình này về tài khoản X được cho là của Hammami cũng cho thấy, anh ta "cực kỳ sùng đạo và có tư tưởng kỳ thị phụ nữ".

Theo tờ báo, những sai sót về an ninh và kiểm tra lý lịch ở Oman, UAE và Israel chính là nguyên nhân dẫn đến vụ cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không FlyDubai, hôm 30/9.