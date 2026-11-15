Theo bình luận của tờ báo Mỹ The Wall Street Journal, Nga có thể thành công với 2 trong 4 kịch bản khả thi cho cuộc chiến ở Ukraine.

Nga chỉ có thể hoàn thành 2 trong số 4 kịch bản

Theo bài viết của hai tác giả Thomas Grove và Marcus Walker trên tờ báo Mỹ The Wall Street Journal (WSJ), Nga có 4 kịch bản khả thi cho cuộc chiến ở Ukraine, nhưng chỉ 2 trong số đó là có khả năng thành công, còn lại 2 kịch bản không thành công hoặc chỉ thành công một phần.

Tờ báo này lưu ý, kịch bản đầu tiên là “Nga đánh bại hoàn toàn Quân đội Ukraine” và kịch bản thứ hai là “dùng sức ép của Mỹ để buộc Ukraine phải tuân thủ các điều khoản của Nga”, có khả năng thất bại cao, hoặc chỉ thành công được một phần, không phải là yếu tố quyết định cục diện hậu chiến.

Tuy nhiên, 2 kế hoạch còn lại của Nga đang có tiến triển thuận lợi và có cơ hội thành công cao hơn vào năm tới.

WSJ nêu tên 2 kế hoạch còn lại của Liên bang Nga là: Làm tê liệt nền kinh tế Ukraine bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái liên tục; chờ đợi sự hậu thuẫn của châu Âu cho Ukraine suy yếu, trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho các đảng phản đối viện trợ Ukraine ngày càng gia tăng.

Các tác giả cho biết thêm, theo hầu hết các nhà quan sát được họ phỏng vấn, giới chức Nga rất có thể sẽ chờ đến đầu năm 2027, để xem các chiến lược của mình được thực hiện như thế nào, trước khi quyết định tiếp tục theo đuổi hướng đi đã định hay điều chỉnh lại.

“Người Nga sẽ chờ đến mùa Xuân (năm 2027). Họ muốn xem chiến dịch tên lửa này sẽ dẫn đến điều gì, cũng như ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Pháp. Và sau đó họ sẽ đánh giá tình hình”, tờ báo dẫn lời nhà khoa học chính trị người Đức - bà Hanna Notte.

Nga chiến thắng, Ukraine sẽ mất đi hậu thuẫn từ châu Âu

Như bài báo lưu ý, trong bối cảnh chiến trường gần như không có những tiến triển đột biến, Nga đã tăng cường chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Nếu các cuộc tấn công tên lửa liên tục dẫn đến khủng hoảng nhân đạo và làm tê liệt nền kinh tế Ukraine, điều này có thể làm tăng thêm sự phụ thuộc của nước này vào nguồn tài trợ của châu Âu.

Tờ báo Mỹ nhấn mạnh, các chính phủ châu Âu vẫn đang giữ vững lập trường của mình trong các vấn đề Ukraine, bất chấp tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng hơn trong năm nay do cuộc chiến với Iran.

Ông Putin tuyên bố muốn hợp tác với châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo, nhưng chỉ khi toàn bộ “Lục địa già” cùng lên tiếng. Thách thức này có thể làm trầm trọng thêm những bất đồng hiện có về việc quốc gia nào có đủ uy tín để đại diện cho những lợi ích này.

Bài báo cũng nhấn mạnh, Nga đã nhận ra châu Âu hiện là người ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine và cũng là điểm yếu tiềm tàng của nước này.

Hiện Lục địa già cũng đang ở trong thời kỳ khó khăn: Tăng trưởng kinh tế thấp ở các nước châu Âu, các chương trình phúc lợi xã hội quá tải và hóa đơn năng lượng cao đang làm giảm uy tín của các chính phủ hiện tại, mà phần lớn trong số đó ủng hộ Ukraine.

Wall Street Journal kết luận, nếu đàm phán tiếp tục bế tắc, quân Nga tiếp tục chiến thắng trên thực địa và những đòi hỏi của Ukraine ngày càng vượt quá sức chịu đựng thì sớm hay muộn người dân châu Âu cũng không cho phép chính quyền nước họ sử dụng tiền thuế của mình để đổ vào cái “vực sâu không đáy”.



