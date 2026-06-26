World Cup: Tuyển Đức thua sốc đối thủ Nam Mỹ dù dùng đủ "binh hùng tướng mạnh"

Đội tuyển Đức đã nhận thất bại đầu tiên tại World Cup 2026.

Dù đã chắc chắn có được ngôi đầu bảng E World Cup 2026, đội tuyển Đức vẫn sử dụng đội hình gần như mạnh nhất trong cuộc đối đầu với Ecuador ở lượt trận cuối. HLV Nagelsmann vừa muốn duy trì sự ổn định đồng thời thử thách các học trò khi Ecuador là đối thủ đầy khó chịu. Và quả thực, đại diện Nam Mỹ đã mang tới cơn đau đầu cho "Cỗ xe tăng".

Chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Đức đã có bàn thắng dẫn trước. Pavlovic khống chế và tâng bóng qua đầu cầu thủ Ecuador. Wirtz đón bóng, chạm một nhịp gọn gàng trước khi chuyền ngang cho Sane. Sana dứt điểm một chạm hiểm hóc tung lưới đối phương.

Sane mở tỉ số cho đội tuyển Đức

Nhưng Ecuador rất nhanh chóng đã gỡ hòa. Phút thứ 9, Angulo nhận bóng từ ngoài vòng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán. Bóng đi xuyên qua hai chân Pavlovic rồi đánh bại thủ môn Neuer. Cũng phải nói thêm rằng, Neuer dường như đã thiếu cảnh giác trong pha bóng này dẫn đến việc không thể cứu thua kịp thời.

Tuyển Ecuador gỡ hòa 1-1

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận ăn miếng trả miếng đầy quyết liệt. Đội tuyển Ecuador buộc phải tấn công để tìm kiếm 3 điểm. Trong khi đó, tuyển Đức cũng có những tình huống đáp trả đáng chú ý. Dù vậy, không bên nào có thêm bàn thắng cho đến khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, cả 2 đội đều đưa ra những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Trong khi tuyển Đức phần nào chùng xuống thì Ecuador vẫn tấn công mạnh mẽ. Lần lượt Valencia và Plata có những pha bóng uy hiếp khung thành.

Tới phút 77, nỗ lực của đội bóng Nam Mỹ cuối cùng cũng được đền đáp. Từ tình huống phạt góc, Kevin Rodriguez bật cao đánh đầu chuyền bóng vào khu vực 5m50 của tuyển Đức. Thủ môn Neuer phản ứng chậm, tạo điều kiện để Plata băng vào rất nhanh đệm bóng cận thành tung lưới, nâng tỉ số lên 2-1.

Ecuador nâng tỉ số lên 2-1

Thủ môn Manuel Neuer là 1 trong 3 cầu thủ Đức bị chấm điểm thấp nhất trận - 6,0 điểm (theo Flashscore)

Phần còn lại của trận đấu, đội tuyển Ecuador kiên cường phòng ngự. Họ giữ vững tỉ số 2-1 đến hết 90 phút bất chấp những cố gắng lên bóng của tuyển Đức.

Với chiến thắng này, đội tuyển Ecuador kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba bảng E. Bởi trong trận đấu cùng giờ, tuyển Bờ Biển Ngà đã giữ vững ngôi nhì bảng sau khi đánh bại Curacao với tỉ số 2-0. Dù vậy, Ecuador vẫn chính thức theo bước Đức và Bờ Biển Ngà ghi tên mình vào vòng 1/16 nhờ tấm vé dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc.

Niềm vui của các cầu thủ Ecuador

Về phần đội tuyển Đức, trận thua này dù không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng song đã đưa ra những cảnh báo cho HLV Nagelsmann. "Cỗ xe tăng" sẽ phải cải thiện hiệu suất hàng công và hạn chế các sai lầm nơi hàng thủ. Tại vòng loại trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng có thể phải trả giá bằng tấm vé đi tiếp. Đội tuyển Đức rõ ràng không hề muốn phải dừng bước từ sớm.

Kết quả: Ecuador 2-1 Đức

Bàn thắng

Ecuador: Angulo 9', Plata 77'

Đức: Sane 2'

Đội hình ra sân

Ecuador: Galindez, Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco, Angulo, Moises Caicedo, Vite, Yeboah, Valencia, Plata

Đức: Neuer, Raum, Jonathan Tah, Rudiger, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz

Xếp hạng chung cuộc bảng E World Cup 2026