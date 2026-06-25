Thái Lan gặp khó bởi luật FIFA, đội tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn tại AFF Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan gặp vấn đề trong khâu chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

1 tháng trước thời điểm khai mạc AFF Cup 2026, HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan thừa nhận khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu:

“Thời điểm này rất khó để có sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất. Các đội bóng đang trong giai đoạn tập trung tiền mùa giải, trong khi đó AFF Cup 2026 nằm ngoài lịch thi đấu của FIFA. Việc chúng tôi có thể làm là cố gắng chọn những cầu thủ sẵn sàng nhất và được các CLB tạo điều kiện dự giải”.

HLV Anthony Hudson

Theo quy định FIFA, các CLB không bị bắt buộc phải nhả quân cho ĐTQG ở AFF Cup 2026. Chính vì thế, HLV Anthony Hudson khó lòng tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Nhà cầm quân người Anh cho biết thêm: “Phần lớn đội hình sẽ hướng đến việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Dù vậy, đội tuyển vẫn cần một số cầu thủ kinh nghiệm ở những vị trí nhất định để bảo đảm sự cân bằng”.

Trẻ hóa là câu chuyện không hề đơn giản với đội tuyển Thái Lan. Ở trận giao hữu gần nhất gặp Trung Quốc, HLV Anthony Hudson sử dụng đội hình xuất phát với 8/11 cầu thủ trên 30 tuổi. Thậm chí tiền đạo 38 tuổi Dangda còn được xếp đá chính trên hàng công.

Việc thương lượng với các CLB để đăng ký cầu thủ cho AFF Cup cũng rất khó khăn. Còn nhớ tại AFF Cup 2024, đội tuyển Thái Lan gần như thiếu vắng hoàn toàn nhóm cầu thủ từ 2 CLB lớn là Buriram United và BG Pathum United. Ngoài ra còn có trường hợp 3 cầu thủ Suphanat Mueanta, Pansa Hemviboon, Seksan Ratree phải trở về phục vụ CLB khi AFF Cup đang diễn ra rồi lại quay về hội quân cùng đội tuyển.

Hướng tới AFF Cup 2026, HLV Anthony Hudson cũng tỏ ra tương đối dè dặt về mục tiêu của đội tuyển Thái Lan: “Tại giải đấu này, chúng tôi tập trung vào từng trận đấu một, thảo luận mọi thứ và cùng hướng đến một mục tiêu: tiến xa nhất có thể. Chúng tôi sẽ không gây áp lực lên các cầu thủ và sẽ để mọi người cố gắng phát huy hết khả năng của mình”.

Từ góc nhìn của đội tuyển Việt Nam, việc một đối thủ mạnh như tuyển Thái Lan gặp trục trặc có thể coi là tin tốt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam hiện đã tập trung và chuẩn bị có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. HLV Kim Sang-sik cũng gặp vấn đề tương tự như tuyển Thái Lan khi CLB CAHN có lịch thi đấu Cúp C1 châu Á trùng với AFF Cup 2026. Sau khi thống nhất phương án, một số tuyển thủ như Filip Nguyễn, Cao Quang Vinh Pendant hay Đình Trọng sẽ không lên tuyển mà tập trung cho CLB CAHN.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước thềm AFF Cup 2026

Tuy nhiên, về cơ bản, HLV Kim Sang-sik vẫn tập hợp được gần như đầy đủ những nhân tố chất lượng nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa chào đón một số cầu thủ vừa nhận quốc tịch Việt Nam như Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Tài Lộc (tên gốc Geovane Magno).

AFF Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8/2026. Đội tuyển Việt Nam ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Đội tuyển Thái Lan ở bảng B cùng Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ giải đấu. Việt Nam và Thái Lan cũng là 2 đội đã thay nhau đăng quang tại AFF Cup suốt từ năm 2014 đến nay.