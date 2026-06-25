Rơi vào khủng hoảng, tuyển Malaysia bất ngờ bổ nhiệm HLV từng nhiều lần "ôm hận" trước Việt Nam

Đội tuyển Malaysia đã có HLV mới trước thềm AFF Cup 2026.

Việc chấm dứt hợp đồng đột ngột với HLV Peter Cklamovski khiến đội tuyển Malaysia rơi vào khủng hoảng. Trong thời điểm chỉ còn 1 tháng nữa là tới AFF Cup 2026, LĐBĐ Malaysia phải vội vàng tìm kiếm một nhà cầm quân thay thế. Cuối cùng, người được chọn là HLV Tan Cheng Hoe. Chiến lược gia 58 tuổi sẽ đóng vai trò tạm quyền và dẫn dắt đội tuyển Malaysia dự AFF Cup 2026.

HLV Tan Cheng Hoe

HLV Tan Cheng Hoe là cái tên khá quen thuộc với người hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Ông có nhiều năm đóng vai trò trợ lý và HLV trưởng các cấp độ đội tuyển Malaysia. Giai đoạn 2018-2022, HLV Tan Cheng Hoe là "thuyền trưởng" đội tuyển Malaysia. Ở giai đoạn này, ông Tan Cheng Hoe và tuyển Malaysia nhiều lần chịu thất bại trước đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Park Hang-seo tại các giải đấu như AFF Cup hay vòng loại World Cup.

Trong lần trở lại này, nhà cầm quân 58 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp ổn định tình hình. Được biết, đội tuyển Malaysia sẽ cử đội hình với thành phần nòng cốt là các cầu thủ thuộc độ tuổi U23 tham dự AFF Cup 2026. Tại giải đấu sắp tới, đội bóng áo vàng nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Myanmar, Philippines và Lào.