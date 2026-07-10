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WindRunner của Mỹ vượt mặt An-225 để trở thành máy bay vận tải lớn nhất thế giới

Bạch Dương
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Công ty Radia đã trình bày ý tưởng về máy bay vận tải quân sự siêu lớn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của Mỹ và NATO.

WindRunner của Mỹ và sự ra đời của máy bay vận tải lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

WindRunner đang trên đà trở thành phi cơ quân sự lớn nhất trong lịch sử và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của hoạt động vận tải hàng không quân sự.

Chiều dài của máy bay sẽ là 109m, với sải cánh 84m. Chiều dài khoang chở hàng sẽ đạt 106m, cho phép nó mang theo tới 6 trực thăng CH-47 Chinook, hoặc một số thân máy bay vận tải C-130J Super Hercules.

Dựa trên thông tin được cung cấp, thể tích bên trong của WindRunner vượt quá 6.800m3, gấp khoảng 7 lần so với khoang chứa hàng của C-5 và gấp 12 lần so với C-17.

Mặc dù có kích thước lớn, tải trọng tối đa của máy bay chỉ khoảng 72,5 tấn, thấp hơn so với chiếc An-225 Mriya huyền thoại của Ukraine, mặc dù nhà phát triển nhấn mạnh vào thể tích khoang chứa hàng hơn là tầm bay hoặc tải trọng tối đa.

WindRunner của Mỹ và sự ra đời của máy bay vận tải lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

So sánh kích thước của máy bay vận tải WindRunner với C-5, C-17 và C-130.

Ưu điểm lớn của WindRunner đó là quãng đường cất cánh chỉ 1.800m của nó sẽ cho phép cất cánh từ cả sân bay thông thường và sân bay không trải nhựa, giúp tiếp cận gần hơn đáng kể với các cơ sở như: Trang trại điện gió, căn cứ quân sự, khu vực thiên tai và hoạt động khai thác mỏ.

Hàng hóa tiềm năng bao gồm: Radar, máy bay chiến đấu F-35, trực thăng CH-47 đã lắp ráp, thiết bị kỹ thuật, máy đặt cầu và nhiều loại máy móc hạng nặng khác.

Hiện WindRunner chỉ là một khái niệm, đang chờ được phát triển thông qua việc tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư. Nhưng ngay cả sau khi máy bay sẵn sàng, nhà phát triển vẫn phải trải qua các thủ tục chứng nhận phức tạp, cho nên chưa rõ bao giờ phương tiện này chính thức thành hình.

Theo Techcult
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Tags

An-225

máy bay vận tải lớn nhất

WindRunner

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