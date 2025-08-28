Wincommerce báo lãi 4 quý liên tiếp, vẫn gánh lỗ lũy kế gần 3.900 tỷ đồng

Theo báo cáo của Công ty CP Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce (công ty con của Masan Group - mã chứng khoán MSN), trong 6 tháng năm 2025, công ty đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 91,5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty lỗ hơn 214 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 68,2 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu từ mức âm 5,39% lên dương 1,54%. Quý 2/2025 cũng là quý thứ 4 liên tiếp Wincommerce báo lãi.

Dù vậy, công ty vẫn còn lỗ lũy kế 3.878 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Wincommerce đạt hơn 4.437 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 4.139 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, tổng số nợ phải trả giảm từ 14.478 tỷ đồng xuống còn 12.211 tỷ đồng. Công ty không còn dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước, sau khi tất toán khoản vay 4.140 tỷ đồng.



Nợ vay ngân hàng của công ty hơn 7.174 tỷ đồng, tỷ lệ đòn bẩy tài chính đã được kéo giảm. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu từ mức 3,5 lần (tháng 6/2024) hạ xuống còn 2,75 lần (tháng 6/2025).

Wincommerce được biết đến là đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+. Doanh nghiệp này từng thuộc sở hữu của Vingroup nhưng đã được Masan Group mua lại và đưa về hệ sinh thái The CrownX từ cuối năm 2019. Với vai trò là công ty con, Wincommerce hiện là mảng bán lẻ tiêu dùng hiện đại quan trọng trong chiến lược phát triển của Masan.﻿