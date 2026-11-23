Website chính thức của Bamboo Airways bất ngờ không thể truy cập trong bối cảnh chiếc máy bay cuối cùng của hãng đã hơn hai tuần chưa ghi nhận chuyến bay mới.

Ngày 23/11, website chính thức của Bamboo Airways gặp sự cố truy cập. Khi mở trang, hệ thống trả về thông báo lỗi 502 Bad Gateway, khiến người dùng không thể truy cập theo cách thông thường.

Trang web Bamboo Airways không thể truy cập

Sự việc xảy ra trong bối cảnh hoạt động khai thác của Bamboo Airways đã thu hẹp đáng kể, khi chiếc máy bay cuối cùng được ghi nhận trong đội bay của hãng chưa thực hiện chuyến bay mới trong hơn hai tuần.

Theo dữ liệu từ các nền tảng theo dõi hàng không quốc tế, chiếc Airbus A321-211 mang số đăng ký VN-A227 của Bamboo Airways có chuyến bay gần nhất được ghi nhận vào ngày 6/11/2026.

Cụ thể, máy bay thực hiện chuyến QH9589 từ Ma Cao đến Đà Nẵng, hạ cánh lúc 21h29. Kể từ đó đến ngày 23/11, các nền tảng trên chưa ghi nhận chuyến bay mới của VN-A227, tương đương 17 ngày.

Trước khi ngừng xuất hiện trên hệ thống theo dõi, tần suất hoạt động của chiếc máy bay này đã giảm mạnh. Theo Flightera, VN-A227 thực hiện 228 chuyến trong tháng 7, giảm xuống 69 chuyến vào tháng 8, 66 chuyến trong tháng 9 và tháng 10. Riêng tháng 11, hệ thống ghi nhận 16 chuyến, đều diễn ra trước ngày 7/11.

Bamboo Airways từng sở hữu đội bay lên tới 44 chiếc ở thời kỳ đỉnh cao, trước khi liên tục thu hẹp quy mô trong quá trình tái cơ cấu.

Tháng 9/2025, Tập đoàn FLC, doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập, tiếp quản trở lại quyền điều hành Bamboo Airways sau hơn hai năm. Thời điểm đó, hãng vẫn khai thác 7 máy bay Airbus A320/A321 cùng 12 đường bay nội địa và công bố kế hoạch tái cơ cấu, phục hồi hoạt động.

Bên cạnh khó khăn trong hoạt động khai thác, Bamboo Airways còn ghi nhận các khoản nợ lớn. Theo thông tin được công bố đầu tháng 9/2026, hãng nợ thuế hơn 440,6 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp vào khoảng 48,2 tỷ đồng.

Đến ngày 23/11, chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân website Bamboo Airways không thể truy cập, cũng như thời điểm chiếc VN-A227 hoạt động trở lại. Dữ liệu theo dõi chuyến bay chưa ghi nhận hành trình mới của máy bay này, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận hãng đã chính thức dừng hoạt động.