VW Touareg ra mắt Việt Nam cuối tuần này sẽ bị khai tử từ năm sau, lý do là đây

Volkswagen đang lên kế hoạch khai tử Touareg, một trong những dòng xe cao cấp nhất của hãng. Theo nguồn tin nội bộ mà tạp chí Autocar UK có được, việc sản xuất Touareg sẽ chấm dứt vào năm 2026.

Ra mắt lần đầu vào năm 2002, VW Touareg được phát triển cùng với Porsche Cayenne thế hệ đầu tiên. Cả hai mẫu xe này dùng chung nền tảng, phục vụ mục đích kép là tạo ra chiếc SUV đầu tiên cho Porsche và giúp cựu chủ tịch Volkswagen, Ferdinand Piëch, hiện thực hóa tham vọng nâng tầm thương hiệu Volkswagen với các mẫu xe cao cấp như Touareg và mẫu sedan Phaeton.

VW Touareg tại nước ngoài. Ảnh: Volkswagen

Quyết định khai tử Touareg phản ánh sự thay đổi chiến lược của Volkswagen. Tayron được định vị là mẫu xe thay thế với chi phí thấp hơn, rộng rãi hơn và đáp ứng được phần lớn những gì Touareg đang làm. Tayron cũng đã được bán tại các thị trường toàn cầu quan trọng.

Nếu những thông tin kể trên là thật, Touareg sẽ khép lại hành trình 24 năm kể từ khi ra mắt vào năm sau. Tại Việt Nam, hãng xe Đức xác nhận bản nâng cấp của dòng xe này sẽ ra mắt vào ngày 9/8 tới đây tại các đại lý.

Bên cạnh chiếc Touareg bán chậm, Volkswagen đang chuẩn bị nói lời tạm biệt với mẫu xe điện ID.5 dù chỉ mới ra mắt vào năm 2021. Ngoài ra, VW được cho là đã gác lại kế hoạch phát triển một mẫu minivan thuần điện nhỏ gọn.