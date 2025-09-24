VW Golf lộ diện ở Việt Nam: Là bản giữa và bản tiêu chuẩn, giá khởi điểm chưa đến 800 triệu, có máy hybrid

Bức ảnh chụp hai chiếc Volkswagen Golf thế hệ mới tại Việt Nam đang được lan truyền trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này được bắt gặp công khai trong nước kể từ khi rộ tin mở bán chính hãng vào hồi tháng 7/2025. Việc xe nằm trên xe chuyên dụng vận chuyển, không che chắn logo cho thấy nhiều khả năng xe đang trên đường về đại lý.

Hai chiếc VW Golf 2025 xuất hiện tại Việt Nam.

Dựa vào thiết kế ngoại thất, hai chiếc VW Golf được chụp lại nhiều khả năng là bản tiêu chuẩn và bản giữa của mẫu xe này. Chiếc Golf xếp trên thuộc bản tiêu chuẩn bởi thiết kế ngoại thất khá cơ bản, trong khi bản dưới thể thao hơn với hai ống xả và dòng chữ "GTI".

Theo thông tin được công bố bởi VW Việt Nam, Golf sẽ được phân phối tổng cộng 6 phiên bản gồm 1.5 eTSI Life, 1.5eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và Golf R Performance, mức giá dao động từ 798 triệu - 1,898 tỷ đồng.

Hiện chưa rõ thời điểm VW Golf được giới thiệu tại Việt Nam. Trước đó phía tư vấn bán hàng cho biết mẫu hatchback hạng C này dự kiến ra mắt vào tháng 9, nhưng tới nay đã gần cuối tháng vẫn chưa thấy có bất kỳ thông tin nào từ phía hãng.

VW Golf được định vị ở phân khúc C, dù kích thước chỉ tương đương cỡ B. Xe có chiều dài 4.282 mm, rộng 1.789 mm và trục cơ sở 2.636 mm. So với một mẫu xe cỡ C khác được đánh giá cao về vận hành ở Việt Nam là Honda Civic thì mẫu xe Đức nhỏ hơn đáng kể. Các thông số tương ứng của Civic lần lượt là 4.681 mm, 1.802 mm và 2.735 mm.

VW Golf chỉ có dáng hatchback. Các bản R-Line và GTI đều có ngoại hình thể thao với mặt lưới tản nhiệt lớn và mâm lớn (18-19 inch tùy phiên bản). Xe có thiết kế góc cạnh, tương tự mẫu xe gầm cao Tiguan Allspace.

Nội thất Golf hứa hẹn sẽ hiện đại hơn tất xe VW đang bán ở Việt Nam, với cặp màn hình 10,25 inch sau vô-lăng và 12 inch đặt nổi như máy tính bảng. Do là xe hướng tới trải nghiệm lái, xe sẽ có bộ ghế thể thao với phần lưng liền khối.

Dựa vào thông tin được công bố, VW Golf tại Việt Nam sẽ có 3 tùy chọn động cơ gồm 1.5 eTSI, là loại máy xăng mild-hybrid 1.5L tăng áp, công suất cho ra 148 mã lực, 250 Nm mô-men xoắn. Tiếp đến bản giữa dùng máy xăng thuần 2.0L tăng áp, 187 mã lực, 320 Nm mô-men xoắn. Cuối cùng là bản Golf R dùng máy 2.0L tăng áp cho ra 316 mã lực và 420 Nm, đây sẽ là bản cạnh tranh Civic Type R. Tất cả đều dùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp.

Golf là mẫu xe được nhiều "dân chơi" Việt chờ đợi. Tuy nhiên, với giá nêu trên không hề thấp trong phân khúc, mẫu xe này khó có thể cạnh tranh với xe Nhật cùng phân khúc về mặt doanh số.