Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ tại Việt Nam có SUV địa hình 'bản sao' Land Rover Defender mà giá bằng 1/5

Chery, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, đã chính thức giới thiệu Fulwin X3L, một mẫu xe thể thao đa dụng với phong cách thiết kế "hộp" đặc trưng, tương tự như mẫu iCar (iCaur) 03T.

Fulwin X3L được trang bị phần đầu xe táo bạo với viền đen ngang, hòa quyện mượt mà với cụm đèn pha. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4545 x 1950 x 1815mm và chiều dài cơ sở 2783mm, tạo nên dáng vẻ vững chắc, mạnh mẽ.

Xe còn có thiết kế tổng thể vuông vức với tay nắm cửa ẩn và viền đen xung quanh thân xe. Đặc biệt, phiên bản dẫn động bốn bánh được trang bị bộ lốp 21 inch có chiều rộng 265mm, điều không thường thấy trong cùng phân khúc.

Khu vực đuôi xe nổi bật với cửa sau mở sang bên và ngăn chứa đồ ngoại thất nhỏ, có ngăn chia bằng lưới, thích hợp cho việc cất giữ các vật dụng ẩm ướt như ô dù hoặc giày sau những chuyến phiêu lưu ngoại ô qua vùng nước hoặc bãi biển. Ngăn này cũng có khả năng mở rộng, tiềm năng cho các nâng cấp trong tương lai.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là hệ thống treo phía trước và sau của Fulwin X3L, cùng với hệ thống tự động lái thông minh Falcon 500.

Hệ thống này được trang bị các thuật toán từ đầu đến cuối, hỗ trợ điều hướng không cần bản đồ trên đường cao tốc, điều hướng theo bộ nhớ đô thị, đỗ xe từ xa, lùi xe theo quỹ đạo và chức năng đỗ xe với nhiều mức nhớ khác nhau.

Fulwin X3L cung cấp một không gian nội thất với thiết kế đậm chất thể thao. Các tính năng thông minh bao gồm bảng đồng hồ toàn LCD và màn hình điều khiển trung tâm kích thước 15.6 inch, được cung cấp sức mạnh bởi chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Điểm đặc biệt là khối động cơ Kunpeng Golden extended-range CEM-S, kết hợp một động cơ 1.5T với mô-tơ điện. Phiên bản một mô-tơ có công suất tối đa 185 kW (248 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, trong khi phiên bản hai mô-tơ bốn bánh có công suất hệ thống lên tới 315 kW (422 mã lực) và mô-men xoắn 505 Nm, cho phép tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong 4.7 giây.

Ngoài ra, hệ thống dẫn động bốn bánh cung cấp tới chín chế độ lái, bao gồm các chế độ như quay bằng la bàn, quay như xe tăng, bò tốc độ thấp, xuống dốc linh hoạt và vận hành một bàn đạp ngoại ô. Kết hợp với các góc tiếp cận và rời đi lần lượt là 22° và 30°, Fulwin X3L cung cấp khoảng sáng gầm tối thiểu 225mm.

Với khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện từ 135 km đến 215 km và tổng quãng đường kết hợp vượt quá 1200 km, Fulwin X3L không chỉ mạnh mẽ mà còn thể hiện sự linh hoạt và thân thiện với môi trường.

Chiếc xe SUV địa hình mới được xem là bản sao của Land Rover Defender sở hữu nhiều công nghệ nhưng giá khởi điểm rất rẻ, chỉ từ 119.900 nhân dân tệ (422 triệu đồng) và cao nhất là 149.900 nhân dân tệ (554 triệu đồng) goá tiền chỉ bằng 1/5 so với mẫu xe hạng sang Defender.