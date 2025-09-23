VinFast Minio Green: Rất nhỏ, nhưng chưa phải là nhỏ nhất

Giải thích: VinFast Minio Green có giá niêm yết 269 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 30 triệu đồng so với VF 3 (khoảng 299 triệu đồng). Mức giá này giúp Minio Green trở thành một trong những mẫu xe điện siêu nhỏ cạnh tranh nhất tại Việt Nam, nhắm đến phân khúc khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển đô thị tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường, với thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho giao thông đông đúc.

Hỏi 1: Giá niêm yết của VinFast Minio Green so với VF 3 như thế nào?

Giải thích: VinFast Minio Green có kích thước 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, trục cơ sở 2.065 mm, nhỏ hơn VF 3 (3.190 x 1.679 x 1.622 mm, trục cơ sở 2.075 mm). Tuy nhiên, trục cơ sở của Minio chỉ ngắn hơn 10 mm, đảm bảo không gian nội thất ổn định. Kích thước nhỏ gọn giúp Minio Green linh hoạt trong đô thị, cạnh tranh với các mẫu kei car quốc tế, phù hợp di chuyển ngắn và đỗ xe dễ dàng.

A. Lớn hơn VF 3 về mọi chiều sai B. Nhỏ hơn VF 3 về mọi chiều sai C. Nhỏ hơn VF 3, nhưng trục cơ sở tương đương đúng D. Tương đương VF 3 về kích thước sai

Hỏi 2: Kích thước tổng thể của VinFast Minio Green so với VF 3 ra sao?

Giải thích: VinFast Minio Green có kích thước 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, dài hơn 600 mm và rộng hơn khoảng 200 mm so với Toyota C+pod (2.490 x 1.290 x 1.550 mm). Kích thước lớn hơn giúp Minio Green cung cấp không gian nội thất thoải mái hơn, phù hợp cho 2-4 người, trong khi C+pod là kei car 2 chỗ dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Thiết kế này khiến Minio Green linh hoạt hơn trong đô thị Việt Nam.

Đáp án đúng là: B. Dài hơn và rộng hơn C+pod

A. Ngắn hơn và hẹp hơn C+pod sai B. Dài hơn và rộng hơn C+pod đúng C. Tương đương C+pod sai D. Dài hơn nhưng hẹp hơn C+pod sai

Hỏi 3: So với Toyota C+pod, VinFast Minio Green có kích thước như thế nào?

Hỏi 4: So với Citroën Ami, VinFast Minio Green có đặc điểm gì nổi bật về kích thước?

A. Nhỏ hơn Ami về mọi chiều sai B. Lớn hơn Ami về mọi chiều đúng C. Tương đương Ami về chiều dài sai D. Rộng hơn nhưng ngắn hơn Ami sai