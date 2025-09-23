VinFast Minio Green: Rất nhỏ, nhưng chưa phải là nhỏ nhất

Cùng khám phá VinFast Minio Green, mẫu xe điện siêu nhỏ giá chỉ 269 triệu đồng, qua 5 câu hỏi về giá và kích thước.
Đáp án đúng là: B. Rẻ hơn VF 3 khoảng 30 triệu đồng
Giải thích: VinFast Minio Green có giá niêm yết 269 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 30 triệu đồng so với VF 3 (khoảng 299 triệu đồng). Mức giá này giúp Minio Green trở thành một trong những mẫu xe điện siêu nhỏ cạnh tranh nhất tại Việt Nam, nhắm đến phân khúc khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển đô thị tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường, với thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho giao thông đông đúc.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. Nhỏ hơn VF 3, nhưng trục cơ sở tương đương
Giải thích: VinFast Minio Green có kích thước 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, trục cơ sở 2.065 mm, nhỏ hơn VF 3 (3.190 x 1.679 x 1.622 mm, trục cơ sở 2.075 mm). Tuy nhiên, trục cơ sở của Minio chỉ ngắn hơn 10 mm, đảm bảo không gian nội thất ổn định. Kích thước nhỏ gọn giúp Minio Green linh hoạt trong đô thị, cạnh tranh với các mẫu kei car quốc tế, phù hợp di chuyển ngắn và đỗ xe dễ dàng.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Dài hơn và rộng hơn C+pod
Giải thích: VinFast Minio Green có kích thước 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, dài hơn 600 mm và rộng hơn khoảng 200 mm so với Toyota C+pod (2.490 x 1.290 x 1.550 mm). Kích thước lớn hơn giúp Minio Green cung cấp không gian nội thất thoải mái hơn, phù hợp cho 2-4 người, trong khi C+pod là kei car 2 chỗ dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Thiết kế này khiến Minio Green linh hoạt hơn trong đô thị Việt Nam.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Lớn hơn Ami về mọi chiều
Giải thích: VinFast Minio Green (3.090 x 1.496 x 1.625 mm) lớn hơn Citroën Ami (2.410 x 1.390 x 1.520 mm) về mọi chiều: dài hơn 680 mm, rộng hơn 106 mm, và cao hơn 105 mm. Kích thước này giúp Minio Green cung cấp không gian nội thất rộng rãi hơn, phù hợp cho người lớn, trong khi Ami được thiết kế cho thanh thiếu niên từ 14 tuổi tại châu Âu. Minio Green tối ưu cho di chuyển đô thị với tính thực dụng cao hơn.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Dài hơn KiWi EV từ 200 đến gần 500 mm
Giải thích: VinFast Minio Green có chiều dài 3.090 mm, dài hơn Baojun KiWi EV (2.625 đến 2.894 mm) từ 196 đến 465 mm, tùy phiên bản. Sự khác biệt này giúp Minio Green cung cấp không gian nội thất rộng hơn, phù hợp cho di chuyển đô thị tại Việt Nam. So với KiWi EV, Minio Green mang lại sự cân bằng giữa kích thước nhỏ gọn và tiện nghi, cạnh tranh trong phân khúc xe điện siêu nhỏ giá rẻ.Tìm hiểu thêm