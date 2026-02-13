HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Vứt nhầm 20 thỏi vàng vào thùng rác, người đàn ông tá hỏa báo cảnh sát

Hải Yến |

Một người đàn ông 57 tuổi ở Italy vô tình vứt hộp thiếc đựng 20 thỏi vàng trị giá 120.000 EUR vào thùng rác.

- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TASS)

Đài phát thanh RMF24 ngày 12/2 đưa tin, một người đàn ông tại Torre Lapillo, thuộc tỉnh Lecce đã vô tình vứt bỏ 20 thỏi vàng vào thùng rác trong lúc dọn dẹp.

Theo nguồn tin trên, trong nhiều năm, ông thường xuyên mua vàng và tích lũy được một khoản trị giá 120.000 EUR. Chỉ đến ngày hôm sau, ông mới phát hiện số vàng bị mình vứt nhầm và lập tức trình báo cảnh sát.

Cơ quan chức năng xác định rác đã được chở tới bãi chôn lấp tại Ugento. Tại đây, lực lượng tìm kiếm đã được triển khai và cuối cùng phát hiện được chiếc hộp chứa các thỏi vàng.

Theo IZ
