Vượt Việt Nam, đây là nước tiêu thụ vàng nhiều nhất Đông Nam Á, đã mua hơn 51 tấn vàng

Trong năm 2025, thị trường vàng ở khu vực Đông Nam Á ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý, với Thái Lan trở thành thị trường vàng lớn nhất trong khu vực về nhu cầu mua vàng thỏi và vàng miếng, theo dữ liệu được tổng hợp từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council – WGC). Đây là thay đổi nổi bật khi trước đó Việt Nam từng giữ vị trí dẫn đầu trong khu vực về phân khúc này.

Cụ thể, trong năm 2025, Thái Lan dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nhu cầu mua vàng thỏi và vàng miếng, với khối lượng mua đạt 51,4 tấn, chiếm khoảng 36% tổng nhu cầu của ASEAN trong phân khúc này. Giá trị tương ứng của khối lượng này ước tính hơn 6 tỷ USD, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Tổng nhu cầu vàng của năm 2025 tại các thị trường lớn ASEAN cũng tăng mạnh, đạt 139 tấn, cao nhất trong gần một thập kỷ. Trong đó, đà tăng được ghi nhận ở nhiều quốc gia như Indonesia, Malaysia và Singapore.

Việt Nam, trong lúc này, rơi xuống vị trí thứ hai khu vực khi nhu cầu mua vàng thỏi và miếng đạt 36,1 tấn, giảm đáng kể so với tổng 42,1 tấn vào năm trước. Báo cáo của WGC nêu rõ nhu cầu vàng ở Việt Nam giảm 14% so với năm 2024, một phần do nguồn cung vàng miếng khan hiếm trong nước đã ảnh hưởng đến lượng mua nhân dân.

Indonesia xếp thứ ba với khoảng 31,6 tấn nhu cầu mua vàng, ghi nhận tăng mạnh 29% so với cùng kỳ; Malaysia và Singapore cũng đạt tăng trưởng cao với lần lượt 10,3 tấn và 9,6 tấn năm 2025, đều là mức cao nhất trong 12 năm.

Xu hướng thị trường này phản ánh sức hút vàng như một kênh trú ẩn và đầu tư trong bối cảnh biến động kinh tế – tài chính toàn cầu. Số liệu tổng hợp của WGC cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu năm 2025 đạt 5.002 tấn, mức cao nhất từng được ghi nhận và tổng giá trị thị trường tăng mạnh lên hơn 555 tỷ USD.

Trong số này, nhu cầu vàng vật chất (vàng thỏi và vàng miếng) đạt 1.374 tấn, tương đương khoảng 154 tỷ USD, với sự gia tăng mạnh tại nhiều thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục chiếm hơn 50% tổng nhu cầu vàng vật chất toàn cầu. Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh tại các thị trường ASEAN như Thái Lan và Indonesia đã đóng góp đáng kể vào sự mở rộng nhu cầu ở khu vực này trong năm 2025.

Thái Lan được đánh giá có thị trường vàng truyền thống mạnh mẽ, với nhu cầu không chỉ đến từ tiêu dùng trang sức mà còn từ nhu cầu tích trữ và đầu tư. Điều này góp phần đưa thị trường vàng của Thái Lan lên vị trí dẫn đầu khu vực, bất chấp những biến động kinh tế. Ngược lại, Việt Nam trải qua giai đoạn giảm nhu cầu mua vàng thỏi, dù trước đó từng giữ vị trí số một ASEAN trong nhu cầu tiêu dùng vàng.

Nhìn rộng ra khu vực, năm 2025 là một năm bứt phá của thị trường vàng ASEAN, cả về nhu cầu đầu tư lẫn giá trị giao dịch, phản ánh vai trò ngày càng lớn của vàng trong danh mục tài sản cá nhân và tổ chức trong bối cảnh nhiều rủi ro kinh tế đang diễn ra. Đặc biệt, dữ liệu cho thấy các thị trường như Malaysia, Indonesia và Singapore cũng ghi nhận mức mua vàng cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ, cho thấy sức sống mạnh mẽ của phân khúc này tại Đông Nam Á.