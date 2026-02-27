Vì sao quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng tạm đóng cửa chỉ sau khi khai trương hơn 2 tuần?

Sau hơn hai tuần hoạt động sôi nổi kể từ khi khai trương, quán cà phê mới của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại khu Thảo Điền (TP.HCM) bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động trong một thời gian ngắn để điều chỉnh và hoàn thiện mọi khâu vận hành. Quyết định này được đưa ra khi quán liên tục phải đối mặt với lượng khách quá đông và các khó khăn trong hoạt động thực tế.

Theo thông báo được đưa ra mới đây, Cà phê Cà Pháo – quán do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đầu tư – sẽ tạm đóng cửa từ ngày 27/2 đến hết ngày 4/3/2026 để “sắp xếp lại tất cả hạng mục đầy đủ và hoàn hảo hơn”. Đại diện quán cho biết tình trạng quá tải đã ảnh hưởng đến nhiều khâu như nhân sự, nguồn nguyên liệu, hệ thống phục vụ, cây cảnh và trang trí. Quán dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 5/3 sau khi hoàn tất điều chỉnh.

Quán cà phê được khai trương trong ba ngày từ 6–8/2/2026, với phong cách thiết kế Indochine hoài cổ tạo không gian ấm cúng và nhiều hoạt động tương tác như giao lưu âm nhạc và gặp gỡ fan. Trong những ngày đầu hoạt động, Đàm Vĩnh Hưng – tên thật là Huỳnh Minh Hưng – 55 tuổi, quê Quảng Nam – tạm gác các kế hoạch khác để đón khách, chụp ảnh lưu niệm và biểu diễn tại quán, thu hút đông đảo người hâm mộ và khách ghé thăm.

Tuy nhiên, lượng khách liên tục tăng mạnh đã khiến đội ngũ nhân viên và quy trình phục vụ không kịp đáp ứng. Một số cư dân sống xung quanh khu vực quán phản ánh các buổi giao lưu âm nhạc có thể gây ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt và yên tĩnh của khu dân cư. Trước phản ánh này, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng xin lỗi vì “làm xáo trộn sự yên tĩnh và thời gian nghỉ ngơi” của người dân quanh quán. Anh cũng cho biết trong tương lai, nếu tổ chức các sự kiện tương tự, quán sẽ chủ động xin ý kiến cư dân về thời gian và âm lượng để giảm thiểu ảnh hưởng.

Theo một số nguồn tin, quyết định tạm đóng cửa để chỉnh sửa cũng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, đảm bảo quán vận hành trơn tru hơn khi tái mở cửa. Việc điều chỉnh này không phải do phong cách kinh doanh kém hiệu quả mà là phản ứng với nhu cầu quá lớn và những thách thức trong vận hành thực tế mà quán chưa kịp chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu.

Quán cà phê này là dự án mà Đàm Vĩnh Hưng ấp ủ từ lâu. Cuối năm 2025, anh đã bán đi căn biệt thự rộng 500 m² để tập trung cho việc xây dựng không gian này, hy vọng tạo điểm đến mới kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc và giao lưu nghệ thuật. Dù tạm dừng hoạt động trong vài ngày, quyết định điều chỉnh được nhiều người ủng hộ, cho rằng đây là bước đi cẩn trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến một hoạt động lâu dài hơn sau khi quán tái mở cửa.