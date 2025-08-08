Vượt tiến độ 5 tháng, cây cầu gần 7.000 tỷ đồng, nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long chờ ngày khai thác ngay trong tháng 8

Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tại dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết dự án cầu Rạch Miễu 2 hiện đang đạt tiến độ vượt kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 6/6 cầu trên tuyến đã hoàn thành. Tổng sản lượng thi công đạt 99,55% giá trị hợp đồng, lũy kế giải ngân đạt 99,46%. Dự kiến ngày 12/8 sẽ tiến hành họp hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu và khánh thành công trình vào ngày 19/8/2025.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị khi rút ngắn gần 5 tháng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, cần được biểu dương, khen thưởng xứng đáng cho tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi công hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Liên quan đến công tác vận hành, bảo trì, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình, bảo đảm rõ ràng đơn vị tiếp nhận, quản lý và thực hiện bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn kỹ thuật, có hệ thống quan trắc, kiểm định chặt chẽ, tránh tình trạng buông lỏng sau khi bàn giao.

Theo Phó Thủ tướng, cầu Rạch Miễu 2 thể hiện năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ, sáng tạo cải tiến, tổ chức thi công của đội ngũ kỹ sư Việt Nam để rút ngắn tiến độ, giảm chi phí, nâng cao chất lượng. Đây là tiền đề để ngành cầu đường Việt Nam vươn tầm, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng hiện đại trong tương lai.

Ngành cầu đường Việt Nam cần tiếp tục đào tạo lực lượng kỹ sư, nhà quản lý, đơn vị thi công có năng lực chuyên sâu, làm chủ công nghệ, chủ động sáng tạo, đóng góp cho chiến lược phát triển hạ tầng giao thông bền vững của đất nước.