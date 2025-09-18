Vượt Singapore và Bangkok, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 2 ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á

Thành phố của Việt Nam được Time Out vinh danh

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách "10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất châu Á" và Hà Nội đã vinh dự đứng ở vị trí số 2, chỉ sau Penang (Malaysia). Đây là thành phố duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10 và đạt thứ hạng cao, vượt qua cả Singapore vốn là nơi nổi tiếng toàn cầu với các trung tâm ẩm thực hawker được UNESCO công nhận.

Theo Time Out, sức hút của Hà Nội không nằm ở những nhà hàng sang trọng mà đến từ chính sự dung dị, gần gũi của những gánh hàng rong, những quán ăn nhỏ nơi góc phố hay thậm chí chỉ là vài chiếc ghế nhựa trên vỉa hè. Chính bản sắc mộc mạc ấy đã làm nên một Hà Nội rất khác biệt trong mắt du khách quốc tế, mang đến trải nghiệm không nơi nào có được.

Hà Nội đã vinh dự đứng ở vị trí số 2 trong danh sách "10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất châu Á" do Time Out bình chọn. (Ảnh: Lữ hành Việt Nam)

Ẩm thực đường phố Hà Nội từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống người dân và hành trình khám phá của du khách. Một bữa ăn có thể diễn ra trong ngõ hẹp, dưới mái hiên nhỏ, trong những cầu thang xoắn ốc hay hành lang cũ kỹ. Với người Hà Nội, đó là điều bình thường. Nhưng với du khách, đó lại là trải nghiệm độc đáo, gợi mở về nếp sống thường nhật của người dân thủ đô.

Time Out nhấn mạnh: chính sự đơn giản trong không gian và cách phục vụ lại là yếu tố khiến ẩm thực đường phố Hà Nội trở thành "đại sứ văn hóa" đặc sắc, khác hẳn với sự chuẩn chỉnh, đôi khi quá bài bản ở nhiều đô thị châu Á khác.

Ẩm thực đường phố, linh hồn của Hà Nội

Trong bài viết, Time Out gợi ý nhiều món ăn được coi là tiêu biểu cho ẩm thực đường phố Hà Nội.

Trước hết là phở bò chuẩn Bắc, món ăn "quốc hồn quốc túy" không thể thiếu khi nhắc đến Hà Nội, với nước dùng trong, thanh, vị ngọt tự nhiên từ xương. Tiếp đó là bún chả 74 Hàng Quạt, nơi từng được nhắc tới nhiều lần trong các ấn phẩm du lịch quốc tế, nổi bật với thịt nướng than hoa thơm lừng và nước chấm đậm đà.

Time Out gợi ý nhiều món ăn được coi là tiêu biểu cho ẩm thực đường phố Hà Nội. (Ảnh: ExoTrails)

Ngoài ra còn có bánh cuốn Bà Lộc, món bánh mỏng mềm, nóng hổi, gợi nhớ sự tinh tế của ẩm thực Bắc Bộ. Một gợi ý khác là bánh mì thịt lợn nướng, sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh mì giòn rụm và phần nhân đậm vị.

Bên cạnh đó, những quán phở ở Hàng Trống hay Bánh mì 25 cũng được nhắc đến như điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách quốc tế.

Theo tạp chí này, điều đặc biệt của Hà Nội là du khách có thể thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn với giá rất phải chăng. Không cần bước vào nhà hàng cao cấp, chỉ cần dừng chân ở một quán nhỏ bên đường, người ta đã có thể cảm nhận đầy đủ tinh hoa ẩm thực Việt.

Hà Nội vượt Singapore, chỉ đứng sau Penang

Trong bảng xếp hạng, Hà Nội đã vượt qua Singapore, quốc gia được ca ngợi nhờ hệ thống hawker centre đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Time Out lý giải, sự tiếp cận dễ dàng, giá cả hợp lý và hương vị truyền thống là những yếu tố giúp Hà Nội nổi bật.

Hà Nội đã vinh dự đứng ở vị trí số 2, chỉ sau Penang (Malaysia), vượt qua cả Bangkok, Mumbai. (Ảnh: Vntrip)

Xếp trên Hà Nội là Penang của Malaysia, thiên đường ẩm thực đường phố nổi tiếng với sự pha trộn của nhiều nền văn hóa: Malay, Trung Hoa, Ấn Độ, Peranakan. Những món ăn như char kuey teow, assam laksa hay roti canai từ lâu đã tạo nên thương hiệu cho thành phố này.

Đứng thứ ba là Singapore, tiếp đó là Bangkok của Thái Lan, Mumbai của Ấn Độ, Tainan của Đài Loan (Trung Quốc), Chiang Mai của Thái Lan…

Cơ hội và thách thức với Hà Nội

Việc Hà Nội được vinh danh trong danh sách này không chỉ mang ý nghĩa tự hào cho người dân thủ đô mà còn mở ra cơ hội quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Ẩm thực đường phố không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn là cách kể chuyện về lịch sử, lối sống, tinh thần của một vùng đất.

Các chuyên gia cho rằng, danh hiệu này là cơ hội để Hà Nội xây dựng hình ảnh "thành phố ẩm thực" trong mắt bạn bè quốc tế, qua đó thu hút thêm nhiều du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa.

Điều đặc biệt của Hà Nội là du khách có thể thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn với giá rất phải chăng. (Ảnh: My trip)

Tuy nhiên, để giữ vững vị trí và phát huy giá trị này, Hà Nội cũng đứng trước không ít thách thức. Đó là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bối cảnh phần lớn quán ăn đường phố có quy mô nhỏ, điều kiện chế biến còn hạn chế. Bên cạnh đó là bài toán giữ nguyên bản sắc mộc mạc nhưng vẫn cần nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng lượng du khách ngày càng đông. Cuối cùng, phát triển bền vững cũng là vấn đề quan trọng, cần giảm thiểu rác thải nhựa từ các quán ăn vỉa hè và tạo môi trường thân thiện hơn cho khách quốc tế.

"Thương hiệu văn hóa" toàn cầu từ một bát phở, chiếc bánh mì

Việc Hà Nội trở thành thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 2 châu Á về ẩm thực đường phố là minh chứng rõ ràng rằng, những giá trị văn hóa giản dị nhất như một bát phở, đĩa bánh cuốn hay chiếc bánh mì nếu được gìn giữ và phát huy đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu toàn cầu.

Danh hiệu này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của ẩm thực Hà Nội mà còn mở ra hành trình mới để ngành du lịch và ẩm thực Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.

Theo Time Out, Vietnam News, VOV