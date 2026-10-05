Vượt qua Melbourne, Rome, thành phố giàu nhất Việt Nam lọt top 2 thế giới ở một yếu tố đặc biệt

Thành phố này của Việt Nam trở thành điểm đến đáng chú ý, chỉ sau 1 TP của Colombia và vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng của Úc, Ý.

TP.HCM vừa được xếp thứ 2 trong danh sách những điểm đến cà phê nổi bật trên thế giới năm 2026, vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng như Melbourne của Australia và Rome của Italy.

Theo Coffee Travel Index 2026 do Holafly công bố, TP.HCM đạt 66,8 điểm, đứng thứ 2 trong số 18 điểm đến cà phê được đánh giá trên thế giới.

Đứng đầu bảng xếp hạng là vùng Eje Cafetero của Colombia với 71,4 điểm. Addis Ababa của Ethiopia đứng thứ 3 với 64,1 điểm.

Bảng xếp hạng đánh giá các điểm đến dựa trên 5 tiêu chí, gồm di sản và nguồn gốc cà phê, mật độ quán cà phê, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cà phê, giá cà phê đặc sản và nhu cầu cà phê trên toàn cầu. Mỗi tiêu chí đóng góp 20% vào tổng điểm.

🏆 Hạng Điểm đến Quốc gia Điểm 1 Eje Cafetero 🇨🇴 Colombia 71,4 2 TP.HCM 🇻🇳 Việt Nam 66,8 3 Addis Ababa 🇪🇹 Ethiopia 64,1 4 Melbourne 🇦🇺 Australia 62,5 5 Rome 🇮🇹 Italy 58,9 6 Minas Gerais 🇧🇷 Brazil 57,3 7 Antigua 🇬🇹 Guatemala 54,2 8 Havana 🇨🇺 Cuba 52,8 9 Kigali 🇷🇼 Rwanda 49,1 10 Sana'a & Haraz 🇾🇪 Yemen 46,5

Theo Holafly, một trong những yếu tố giúp TP.HCM đạt thứ hạng cao là sự kết hợp giữa nguồn cà phê Robusta đặc trưng của Việt Nam, mức giá tương đối dễ tiếp cận và văn hóa cà phê đa dạng.

Tại TP.HCM, du khách có thể trải nghiệm nhiều hình thức thưởng thức cà phê, từ những quán bình dân trên vỉa hè đến các cửa hàng cà phê đặc sản và mô hình hiện đại. Cà phê sữa đá cũng được xem là một trong những nét đặc trưng của văn hóa cà phê tại thành phố.

Giá cả là một lợi thế khác. Theo đánh giá được công bố trong bảng xếp hạng, một ly cà phê pha thủ công hoặc cà phê đá truyền thống tại TP.HCM có giá khoảng 2 USD, tương đương 50.000 đồng.

"Điểm thú vị nằm ở sự tương phản giữa những quán ven đường với ghế nhựa nhỏ, phục vụ những ly cà phê đậm đà, và các xưởng rang cà phê có không gian yên tĩnh, được trang bị máy điều hòa", trang này nhận định.

Lợi thế của TP.HCM cũng gắn với vị thế của Việt Nam trên thị trường cà phê thế giới. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất, đặc biệt giữ vị trí hàng đầu về Robusta.

Trong tháng 9 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu khoảng 124.000 tấn cà phê, tăng tới 53% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này góp phần đưa tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 9 tháng lên mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nhu cầu giao hàng và hoạt động thương mại vẫn được duy trì.

Trong bảng xếp hạng Coffee Travel Index 2026, Vùng tam giác cà phê Eje Cafetero của Colombia đứng đầu bảng xếp hạng nhờ sự kết hợp giữa các chuyến tham quan nông trại thuận tiện, di sản phong phú và trải nghiệm đáng giá. Du khách có thể trực tiếp tham gia thu hoạch cà phê cùng các gia đình nông dân địa phương.

Một ly cà phê đặc sản tại các thị trấn trong vùng có giá trung bình khoảng 1,50 USD (38.000 đồng). Những khu rừng mây mờ sương ở thị trấn Salento và các điền trang có lịch sử lâu đời thuộc sở hữu gia đình khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn với người yêu cà phê.

Ethiopia, quê hương của giống cà phê Arabica, xếp thứ ba trong bảng xếp hạng và đạt điểm tuyệt đối về mức giá phải chăng. Một tách cà phê tại đây chỉ có giá trung bình khoảng 1,20 USD (31.000 đồng).

Melbourne đứng thứ 4 với 62,5 điểm; Rome đứng thứ 5 với 58,9 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Minas Gerais của Brazil với 57,3 điểm, Antigua của Guatemala với 54,2 điểm và Havana của Cuba với 52,8 điểm.

Kigali của Rwanda đạt 49,1 điểm, trong khi Sana'a và Haraz của Yemen đứng thứ 10 với 46,5 điểm.

Kết quả này cho thấy văn hóa cà phê đang trở thành một yếu tố ngày càng đáng chú ý trong trải nghiệm du lịch tại TP.HCM. Bên cạnh lợi thế về nguồn nguyên liệu của Việt Nam, sự đa dạng trong cách thưởng thức và mức giá tương đối thấp giúp thành phố tạo ra một trải nghiệm khác biệt so với nhiều điểm đến cà phê nổi tiếng trên thế giới.