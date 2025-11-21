Vượt qua 90 ứng viên, siêu công trình 10 tỷ USD của Vingroup chính thức 'đặt chân' vào cuộc đua toàn cầu

Ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai"

Ngày 20/11/2025 – Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise vừa được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders phát động.

Ngay sau khi chính thức mở cổng vào ngày 31/10/2025, đã có 90 hồ sơ ứng cử và đề cử trên khắp thế giới đăng ký tham gia bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”. Vượt qua 90 ứng viên, dự án Cần Giờ vinh dự là dự án đầu tiên được New7Wonders công nhận là ứng viên chính thức.

Viễn cảnh khu đô thị Cần Giờ trong tương lai dựa trên phối cảnh chính thức từ Chủ đầu tư, do AI sáng tạo

Xét theo quy chiếu của bảng xếp hạng, đại diện Việt Nam ghi điểm nhờ 3 tiêu chí: Môi trường và Thiên nhiên - Thành phố Thông minh - Lấy con người làm trung tâm.

Cụ thể, ở tiêu chí Môi trường và Thiên nhiên, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sở hữu địa thế hiếm có khi được bao bọc bởi biển Cần Giờ và khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận là rừng ngập mặn quy mô hơn 75.000 ha. Dự án có tổng chiều dài bãi biển lên tới 121 km, quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng chỉ 16%.

Phần lớn diện tích còn lại dành cho cây xanh và mặt nước, trong đó trung tâm đô thị là hồ Lagoon nước biển tự nhiên lên đến 800ha, tạo nên không gian sinh thái độc đáo chỉ có ở các siêu đô thị biển hàng đầu trên thế giới.

Xét trên tiêu chí Thành phố Thông minh, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ ứng dụng IoT, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản trị, vận hành và giám sát môi trường, xây dựng không gian đô thị hiện đại, an toàn và văn minh.

Xét trên tiêu chí Lấy con người làm trung tâm, hệ thống tiện ích được quy hoạch và phát triển đồng bộ với triết lý vị nhân sinh. Cư dân sẽ được thụ hưởng chất lượng sống cao cấp với dịch vụ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế như y tế; giáo dục; dưỡng lão; văn hóa; thể thao; vui chơi giải trí ẩm thực.

Chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai"

Được biết, chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” kêu gọi người dân trên toàn thế giới tìm ra 7 thành phố tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ nhân loại.

Trong vòng một năm kể từ ngày khởi động, các ứng viên đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ lần lượt được đề cử và giới thiệu. Giai đoạn bầu chọn chính thức bắt đầu từ ngày 31/10/2026 và kết thúc bằng Lễ công bố 7 Kỳ Quan Thành phố Tương lai vào ngày 31/10/2027.

Sáng kiến bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” không đơn thuần là một cuộc đại thảo luận trên toàn cầu để tìm ra những “kỳ quan mới”. Đây còn là một chiến dịch phản ánh chuẩn mực văn minh của thế kỷ 21, tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn, đổi mới - sáng tạo; và định nghĩa thế nào là “một thành phố tương lai”.

Từ khi ra đời cách đây 25 năm, New7Wonders - tổ chức nổi tiếng toàn cầu với những cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Thế giới mới” và “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” - đã trở thành hiện tượng văn hóa quốc tế khi hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh cùng định nghĩa lại kỳ quan của thời đại.

Tiếp nối mô hình đã tạo nên danh tiếng toàn cầu của New7Wonders, chiến dịch “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” là dịp để công dân trên toàn thế giới định nghĩa thế nào là một kỳ quan đô thị, xác lập chuẩn mực chất lượng sống mới của thế kỷ này.

Ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” cho biết: “New7Wonders rất vui mừng thông báo Vinhomes Green Paradise đã trở thành Ứng viên Chính thức đầu tiên của 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai, chiến dịch toàn cầu nhằm tìm kiếm 7 thành phố và đại đô thị sẽ truyền cảm hứng cho tương lai nhân loại.

Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cốt lõi của chương trình, dự án còn đại diện cho sứ mệnh cao cả của một tập đoàn hàng đầu châu Á và trên thế giới, đã và đang tích cực tham gia vào ứng dụng ESG++ trong nhiều hoạt động.

Đó cũng là lý do chúng tôi trực tiếp đến Việt Nam để trân trọng trao chứng nhận Ứng viên Chính thức, đánh dấu một dấu mốc mang tính biểu tượng cho toàn bộ chiến dịch. Đây còn là dịp để chúng tôi trực tiếp đến thăm dự án và tận mắt chứng kiến quá trình hình thành một đại đô thị thực sự phi thường - nơi thiên nhiên, con người và công nghệ được hoà quyện và tôn vinh lẫn nhau. Đó là tinh thần mà mọi ứng viên của 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai cần hướng tới".