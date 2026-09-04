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Vượt hơn 1.000 km vào lo hậu sự cho con dâu và hai cháu sau thảm án ở Đồng Nai

Văn Quân
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Nhận tin dữ lúc rạng sáng, 6 người thân từ Nghệ An lập tức lên máy bay vào Đồng Nai. Vượt hơn 1.000 km, họ không vào để đoàn tụ mà để lo hậu sự cho con dâu và hai cháu nhỏ, đồng thời chăm sóc người con trai đang nguy kịch trong bệnh viện.

Ông Nguyễn Viết Viện đau lòng trước thảm kịch của gia đình.

Chiều 3/9, căn nhà nhỏ trên đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai) phủ màu tang tóc. Bên trong, người thân tất bật chuẩn bị hậu sự cho chị H.T.M. (SN 1990) và hai con nhỏ. Ba di ảnh được đặt cạnh nhau. Tiếng khóc của người thân bật lên giữa căn nhà vốn từng đầy tiếng nói cười.

Nhận tin dữ lúc hơn 4h sáng, ông Nguyễn Viết Viện (72 tuổi, quê Nghệ An) cùng 6 người thân tức tốc thu xếp vào Đồng Nai. Ông Viện chỉ mong được có mặt bên con dâu và hai cháu trong những giờ phút cuối cùng.

Người cha già lặng người bên di ảnh con dâu, hai cháu

Ông Viện cho biết gia đình có ba người con, gồm hai trai và một gái. Anh Q., chồng chị M., là con út.

Ông Viện đau đớn kể, năm nào vào dịp hè, cháu lớn cũng được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà. Vừa rồi, sau giỗ cụ bà (mẹ ông Viện), cháu được bố đón vào Đồng Nai. Ông còn hẹn sau mùng 2/9 sẽ vào thăm cháu. Nhưng lời hẹn chưa kịp thực hiện thì tai họa ập đến.

- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Huy Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Đồng Nai chia buồn, động viên đến gia đình ông Viện.

Theo ông Viện, gia đình đang hoàn tất thủ tục để đưa chị M. cùng hai con về quê Nghệ An an táng. Dự kiến chiều 4/9, các nạn nhân được đưa về quê nhà. Còn anh Q. đang được người nhà chăm sóc ở bệnh viện.

“Mới 10 ngày trước, tôi còn lên thăm các cháu”

Ngồi bên di ảnh của ba người thân, ông Lê Đình Hải (SN 1963, quê Nghệ An) - cậu của anh Q., lặng người nén nỗi đau để lo hậu sự cho người thân xấu số.

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Ông Lê Đình Hải bần thần, đau xót trước cảnh người thân ra đi.

Theo ông Hải, vợ chồng chị M. đều quê Nghệ An, hai gia đình cách nhau khoảng 50km. Sau khi vào Đồng Nai làm việc, hai người gặp nhau, nên duyên rồi kết hôn. Cuộc sống gia đình dần ổn định. Hai con nhỏ ngoan ngoãn, vợ chồng cũng xây dựng được căn nhà khang trang. Khoảng 10 ngày trước, ông Hải còn vào TPHCM chơi và ghé nhà vợ chồng chị M. thăm các cháu.

Những lời kể của ông Hải khiến không khí trong căn nhà càng thêm nặng nề. Người thân lặng lẽ ngồi bên những di ảnh, chuẩn bị những phần việc cuối cùng trước giờ đưa tiễn.

“Không ai nghĩ đó lại là lần cuối gặp em gái”

Cách căn nhà xảy ra vụ án khoảng 1km, anh Hồ Đình Mạnh (SN 1984), anh trai chị M., vẫn chưa thể nguôi cú sốc.

- Ảnh 3.

Anh Mạnh thẫn thờ khi nghe hung tin về gia đình em gái.

Trưa 2/9, anh Mạnh còn sang nhà em gái, gặp vợ chồng chị M. và các cháu. Đến chiều, anh trở về nhà. Đó cũng là lần cuối anh được nhìn thấy em gái và các cháu.

Từ một cuộc ghé thăm bình thường, chỉ sau một đêm, anh Mạnh phải trở lại căn nhà của em gái để lo tang sự. Trong căn nhà nhỏ, người thân lần lượt đến chia buồn.

Chính quyền chia buồn, hỗ trợ gia đình

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Huy Hải - Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, cùng đoàn Công an Đồng Nai đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Kim Phước - Bí thư Đảng ủy (phải) và ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (trái) động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Đại diện địa phương, ông Nguyễn Kim Phước - Bí thư Đảng ủy và ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cùng các đoàn thể cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân 40 triệu đồng, đồng thời cam kết hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi theo nguyện vọng của gia đình.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Chứng kiến cảnh đau lòng, nhiều người dân không kìm được nước mắt, nghẹn ngào trước mất mát quá lớn của gia đình.

Chiều 3/9, căn nhà nhỏ vẫn có người ra vào, nhưng không còn tiếng trẻ thơ. Những người thân từ Nghệ An lặng lẽ lo từng phần việc cuối cùng, chuẩn bị đưa con dâu và hai cháu về quê. Hơn 1.000km đường trở về, lần này là hành trình tiễn biệt.

- Ảnh 7.

Chiều 3/9 phủ kín không khí tang thương tại căn nhà nơi chị M. cùng hai con nhỏ ra đi trong thảm kịch.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 1h30 ngày 3/9, đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005 - ngụ phường Hố Nai) đã đột nhập và dùng hung khí tấn công gia đình anh N.V.Q. tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Vụ việc khiến chị H.T.M. (SN 1990), vợ và hai con của anh Q. là N.N.H. (SN 2025) và N.T.H. (SN 2015) tử vong. Riêng anh Q. rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tags

Đồng Nai

Nghệ An

Nguyễn Đức Anh

hậu sự

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