Vượt EQS và i4, Porsche Taycan thắng giải “Cảm giác lái ấn tượng trên Xe sang”

Tại đêm gala trao giải Better Choice Awards 2023, Porsche Taycan là mẫu xe được xướng tên ở hạng mục “Cảm giác lái ấn tượng trên Xe sang”. Mẫu xe này có tổng điểm 5,675, vượt qua Mercedes-Benz EQS (5,293 điểm) và BMW i4 (4,987 điểm). Kết quả trên cho thấy xe điện có ưu thế về cảm giác lái nhờ khả năng tăng tốc tốt, mượt mà, không có độ trễ. Các mẫu xe còn lại trong hạng mục đều là xe sử dụng động cơ đốt trong.

Tại giải thưởng BCA 2023, hạng mục "Cảm giác lái ấn tượng trên xe sang" có mục tiêu chọn ra mẫu xe có cảm giác lái khác biệt, tạo dấu ấn tiên phong trong phân khúc xe sang.

Ông Dương Quang, một trong những thành viên của Hội đồng thẩm định chung khảo, nói về Taycan: "Đã nói về ô tô, không thể không nói đến cảm giác lái. Các hãng xe sang thành danh đến ngày hôm nay bởi họ có những chất riêng. Hãng nào giữ được chất đó tốt nhất thì có thể thành công. Tôi thấy đến hôm nay, chưa hãng nào có thể vượt qua Porsche về chất lái - thể thao, bốc lửa. Không dừng lại ở đó, khi nói đến một chiếc xe thể thao công nghệ, thông minh thì không thể bỏ qua Porsche Taycan. Dù là xe điện, nhưng bất kỳ ai từng cầm lái Taycan đều có thể cảm nhận được chiếc xe này vẫn giữ được cảm giác lái trên xe xăng dầu truyền thống. Đó chính là cái giỏi của Porsche, khi có thể vừa giữ được truyền thống, vừa có cảm giác của thời đại mới".

Đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc dự án Better Choice Award chia sẻ: “Better Choice Awards là giải thưởng hình thành từ nguồn cảm hứng Đổi mới sáng tạo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và công ty VCCorp đồng phối hợp xây dựng và tổ chức. Chúng tôi kỳ vọng rằng đây không chỉ là giải thưởng mang tính chất tôn vinh, đề cao giá trị thiết thực hướng tới người tiêu dùng mà còn giúp lan tỏa, cổ vũ những đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực. Thông qua hệ thống giải thưởng Better Choice Awards, người tiêu dùng có thể tìm thấy những gợi ý mua sắm phù hợp với nhu cầu thực tế của mình một cách dễ dàng nhất”.

Porsche Taycan thể hiện tố chất “thể thao” ngay từ kiểu dáng Flyline tạo nên đường cong hoàn hảo liền mạch từ cột A đến phía sau. Nội thất trang bị vô-lăng 3 chấu thể thao, tích hợp nhiều phím chức năng và lẫy chuyển số phía sau. Bảng đồng hồ kỹ thuật số mô phỏng 3 đồng hồ tròn truyền thống của Porsche. Ghế lái kiểu ghế đua ôm sát cơ thể người ngồi và hệ thống Sport Chrono là những trang bị đem lại sự phấn khích cho người cầm lái.

Trên bản cao nhất, động cơ điện của Porsche Taycan có công suất lên tới 750 mã lực và mô-men xoắn 1.050 Nm, đáp ứng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây, vận tốc tối đa 260 km/h. Sức mạnh này ngang ngửa với những mẫu siêu xe động cơ đốt trong mang thương hiệu Ferrari hay Lamborghini. Không những tăng tốc ấn tượng, xe còn trang bị hệ thống khung gầm mới J1 và hệ thống treo cứng vững. Hệ thống treo có khả năng điều chỉnh độ cao và độ cứng/mềm.

Để khống chế được Porsche Taycan, hãng trang bị cùm phanh kép 10 pít-tông ở phía trước và cùm phanh 4 pít-tông ở phía sau. Đi kèm với đó là tính năng hồi lực phanh khẩn cấp bằng chân với nhiều chế độ khác nhau.

Porsche Taycan được phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, gồm Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS, Taycan Turbo và Taycan Turbo S, giá bán khởi điểm 4,26 tỷ đồng.