Trải qua 8 ngày từ Hà Nội đến TP.HCM, đoàn xe máy điện YADEA Voltguard U80 cùng các đối tác tài xế Grab đã hoàn thành 8 chặng thử thách với tổng quãng đường thực tế 1.931 km.

Một hãng xe điện quyết định đưa xe máy điện chinh phục hành trình xuyên Việt dài 1.931 km, vượt qua cả những cung đường đèo dốc hùng vĩ như Hải Vân. Đó là thử thách mà YADEA Voltguard U80 vừa hoàn thành sau 8 ngày di chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM cùng các đối tác tài xế Grab.

Lần đầu thực hiện thử thách xuyên Việt hơn 1.931 km, YADEA Voltguard U80 ghi dấu hành trình bền bỉ cùng Grab

Ngày 9/11/2026, đoàn xe máy điện YADEA Voltguard U80 cùng các đối tác tài xế Grab khởi hành từ Hà Nội, bắt đầu thử thách xuyên Việt dài 1.931 km. Sau 8 ngày di chuyển qua 9 tỉnh, thành, vượt qua nhiều cung đường quốc lộ, ven biển và đèo dốc miền Trung như Hải Vân, Cù Mông, đèo Cả, đoàn đã cán đích tại TP.HCM vào ngày 16/11/2026.

Hành trình được YADEA tổ chức nhằm đưa Voltguard U80 vào điều kiện sử dụng thực tế, thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm qua các thông số kỹ thuật. Đồng hành cùng các đối tác tài xế Grab, mẫu xe có cơ hội trải qua những thử thách đa dạng về địa hình, thời tiết và cường độ di chuyển, qua đó ghi nhận khả năng vận hành, phạm vi hoạt động và mức độ thích ứng với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Đáng chú ý, YADEA Voltguard U80 ghi nhận phạm vi di chuyển thực tế khoảng 240 km mỗi lần sạc trong hành trình. Với các chặng đường dài khoảng 250–270 km mỗi ngày, thử thách mang đến cơ hội đánh giá khả năng sử dụng năng lượng của xe trong điều kiện vận hành liên tục, trên những địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với nhóm tài xế công nghệ có nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Trong suốt 8 ngày, đoàn lần lượt chinh phục các cột mốc 500 km, 1.000 km và 1.500 km trước khi hoàn thành tổng hành trình 1.931 km. Việc hoàn thành thử thách xuyên Việt không chỉ mang đến những trải nghiệm thực tế về phạm vi hoạt động mà còn là minh chứng trực quan cho khả năng vận hành đường dài của YADEA Voltguard U80, góp phần củng cố niềm tin của người dùng vào tính ứng dụng của xe máy điện trong đời sống hàng ngày.

Đoàn tài xế Grab cùng YADEA Voltguard U80 ghi dấu cột mốc 500 km đầu tiên trên hành trình xuyên Việt.

Từ dốc cao đến cua gắt, YADEA Voltguard U80 chinh phục thử thách đèo Hải Vân

Một trong những điểm nhấn của hành trình là chặng vượt đèo Hải Vân, cung đường nổi tiếng với những khúc cua liên tiếp và địa hình núi cao men theo bờ biển miền Trung, với đỉnh đèo cao gần 500 m so với mực nước biển

Trước thử thách này, YADEA Voltguard U80 thể hiện khả năng leo dốc với động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W và khả năng leo dốc được nhà sản xuất công bố lên đến 13%. Đáng chú ý, mẫu xe đã hoàn thành chặng vượt đèo Hải Vân ngay cả khi chở hai người, cho thấy khả năng đáp ứng tải trọng trên địa hình dốc trong điều kiện vận hành thực tế.

Đoàn xe YADEA Voltguard U80 cùng các đối tác tài xế Grab chinh phục đèo Hải Vân.

Bên cạnh sức kéo, YADEA Voltguard U80 còn được trang bị hệ thống phanh đĩa trước và sau, cùng bộ điều khiển có chức năng thu hồi điện năng. Những trang bị này góp phần hoàn thiện khả năng vận hành của xe trên các cung đường có đặc điểm địa hình khác nhau.

Sau Hải Vân, đoàn YADEA x Grab tiếp tục tiến về phía Nam, đi qua những cung đường duyên hải và các khu vực đèo dốc trên hành trình từ Quy Nhơn đến Nha Trang, trước khi hướng về Phan Thiết và hoàn thành chặng cuối tại TP.HCM. Từ các tuyến quốc lộ bằng phẳng đến những đoạn dốc quanh co, thử thách mang đến nhiều trải nghiệm vận hành khác biệt, bổ sung thêm những minh chứng thực tế về khả năng thích ứng của YADEA Voltguard U80 bên cạnh lợi thế quãng đường di chuyển dài.

Đồng hành cùng tài xế Grab, đưa trải nghiệm xe điện đến gần người dùng

Thông qua thử thách xuyên Việt, các đối tác tài xế Grab có cơ hội trực tiếp trải nghiệm YADEA Voltguard U80 trên những tuyến đường dài, địa hình đèo dốc và điều kiện giao thông khác nhau.

Đoàn xe YADEA Voltguard U80 cùng các tài xế Grab trải nghiệm cung đường ven biển tuyệt đẹp của Phú Yên.

Đặc biệt, tính năng Cruise Control (ga tự động) trên YADEA Voltguard U80 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các tài xế Grab trong suốt hành trình, tính năng này hỗ trợ duy trì tốc độ ổn định mà không cần liên tục giữ tay ga, giúp giảm cảm giác mỏi khi phải điều khiển xe trong nhiều giờ. Việc duy trì tốc độ đều cũng có thể góp phần hạn chế những thao tác tăng, giảm ga không cần thiết, qua đó hỗ trợ sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong điều kiện phù hợp.

Trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang nhận được sự quan tâm tại Việt Nam, những trải nghiệm thực tế có vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng. Bên cạnh giá bán và chi phí vận hành, khả năng di chuyển đường dài, độ bền và mức độ phù hợp với điều kiện giao thông là những vấn đề được nhiều người cân nhắc.

Đoàn tài xế Grab cùng đội xe YADEA Voltguard U80 chính thức cán đích tại YADEA Đông Sài Gòn (TP.HCM), khép lại thành công hành trình xuyên Việt 1.931 km sau 8 ngày di chuyển.

Thành quả của chuyến đi mang đến thêm cơ sở tham khảo cho người dùng khi tìm hiểu về khả năng vận hành của xe máy điện trong thực tế. Sự đồng hành của Grab cũng góp phần tăng cường kết nối giữa thương hiệu xe điện và cộng đồng tài xế công nghệ, mở rộng cơ hội trải nghiệm những giải pháp di chuyển phù hợp với nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Đây cũng là cơ hội để Yadea đồng hành cùng Grab mang đến cơ hội lên đời xe điện thông minh với hàng loạt đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho các Bác tài Grab trong thời gian này đăng ký mua xe

‎Thưởng đặt xe trong tuần lên đến 5.700.000đ.

Tặng voucher Got It trị giá đến 2.400.000đ.

Ưu đãi nâng cấp pin phụ lên đến 1.000.000đ.

Hoàn lãi suất tháng đầu tiên lên đến 300.000đ.

Khép lại 1.931 km từ Bắc vào Nam, thử thách YADEA x Grab không chỉ ghi nhận thành công của hành trình 8 chặng mà còn mang đến những trải nghiệm thực tế về sức bền, khả năng leo dốc và phạm vi hoạt động của YADEA Voltguard U80. Từ quãng đường di chuyển khoảng 240 km mỗi lần sạc, khả năng chở hai người vượt đèo Hải Vân đến sự thuận tiện của Cruise Control trên những chặng đường dài, mẫu xe tiếp tục thể hiện định hướng của YADEA trong việc phát triển các giải pháp di chuyển xanh, thông minh và phù hợp với nhu cầu người dùng Việt Nam.

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