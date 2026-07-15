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Vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu, tài xế đăng bài "doạ" người gửi clip cho CSGT

Hương Trà
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Sau bài đăng của tài xế, đại diện Cục CSGT cũng đăng tải bài viết trên fanpage bày tỏ quan điểm.

Mạng xã hội đang xôn xao trước bài chia sẻ của một nam tài xế xe ben nhắm thẳng tới người đã gửi clip vi phạm giao thông tới Cục CSGT. Theo đó, một người đi đường phát hiện hành vi vượt đèn đỏ của xe ben nên đã trích xuất camera hành trình.

Với vi phạm của mình, tài xế xe ben đã phải nộp phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. Thay vì nhận ra lỗi lầm, tìm cách sửa sai trong tương lai thì tài xế tỏ ra cay cú, đăng bài  "cảm ơn" người ghi hình vi vi phạm bằng những lời lẽ mang tính mỉa mai. Thậm chí, tài xế còn sử dụng nhiều từ ngữ có phần "trù", "doạ" người ghi hình. Bài đăng này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội về cách ứng xử của tài xế sau khi bị "bóc" lỗi vi phạm giao thông có tính chất nghiêm trọng.

Bài đăng khiến dư luận bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Trước phản ứng của tài xế vi phạm, Cục CSGT đã chia sẻ lại bài viết trên để bày tỏ quan điểm. Theo Cục CSGT, đáng lý ra người lái xe này phải thấy hối hận đối với hành vi vi phạm, vì đã mất gần 1 tháng lương cho hành vi “vô thiên, vô pháp” của mình. Người lái xe vô ý thức, nếu cứ tiếp tục nghĩ rằng nơi không có CSGT, không có camera giám sát có thể tùy ý vi phạm, thì lần sau có lẽ anh chẳng còn cơ hội để nộp phạt… Thứ chờ anh có thể là tấm song sắt của trại giam hoặc … bệnh viện.

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