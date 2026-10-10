Vượt đại diện Nhật Bản, Malaysia, thành phố Việt Nam lọt thẳng top 6 Châu Á: Là đại diện duy nhất, tăng 2 bậc so với năm ngoái, hút hàng triệu khách Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ trong 6 tháng

Đây là một trong những địa phương nổi tiếng nhất Việt Nam với cả du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ có những bãi biển đẹp hay các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, một thành phố của Việt Nam đang ngày càng chứng minh sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Đáng chú ý, nơi đây còn vượt qua nhiều điểm đến quen thuộc của Nhật Bản, Malaysia để góp mặt trong nhóm 6 thành phố châu Á được du khách quay trở lại nhiều nhất.

Thành phố được nhắc đến chính là Đà Nẵng. Theo bảng xếp hạng Repeat Visitor Ranking 2026 được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố ngày 26/9, Đà Nẵng đứng thứ 6 châu Á, tăng 2 bậc so với năm 2025.

Vượt nhiều điểm đến nổi tiếng của Nhật Bản, Malaysia

Theo thông cáo chính thức từ Agoda, bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng dựa trên dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm, phản ánh những điểm đến tại châu Á có sức hút lớn đối với du khách quay trở lại.

Dẫn đầu danh sách là Tokyo (Nhật Bản), lần đầu vượt Bangkok (Thái Lan) để giành vị trí số một. Theo sau lần lượt là Bali (Indonesia), Seoul (Hàn Quốc) và Osaka (Nhật Bản).

Đáng chú ý, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong top 10, đứng ở vị trí thứ 6. Thành phố biển này xếp trên hàng loạt điểm đến nổi tiếng khác như Kuala Lumpur (Malaysia), Fukuoka (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan) và Johor Bahru (Malaysia).

Nếu như năm 2025, Đà Nẵng chỉ đứng thứ 8 thì đến năm nay, thành phố đã tiến thêm 2 bậc. Trong khi đó, Fukuoka lần đầu góp mặt trong top 10 và đứng ở vị trí thứ 8.

Theo Agoda, những bãi biển đẹp, vị trí gần các di sản được UNESCO công nhận như Hội An cùng chi phí du lịch hợp lý là các yếu tố quan trọng khiến Đà Nẵng liên tục thu hút du khách quay trở lại.

Ông Andrew Smith, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách nguồn cung của Agoda, nhận định sự thăng hạng của những điểm đến như Đà Nẵng và Fukuoka cho thấy du khách đang tìm thấy thêm nhiều lý do để trở lại những thành phố yêu thích, từ trải nghiệm mới, ẩm thực đến các điểm tham quan chưa từng khám phá.

Kết quả này cũng cho thấy một điểm đến muốn duy trì sức hấp dẫn không thể chỉ dựa vào cảnh quan, mà còn cần liên tục làm mới trải nghiệm để du khách muốn quay lại trong những chuyến đi tiếp theo.

Khách Hàn Quốc đặc biệt yêu thích, chiếm hơn 20% lượng khách quốc tế

Không chỉ ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng Agoda, Đà Nẵng còn sở hữu những con số đáng chú ý về lượng khách quốc tế, trong đó Hàn Quốc tiếp tục là thị trường nổi bật nhất.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, rong 6 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc chiếm 20,55% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố, cao nhất trong các thị trường.

Với khoảng 5,16 triệu lượt khách quốc tế được các cơ sở lưu trú phục vụ trong nửa đầu năm, tỷ trọng này tương đương hơn 1 triệu lượt khách Hàn Quốc. Nói cách khác, cứ khoảng 5 lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng thì có 1 lượt đến từ xứ sở kim chi.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Hàn Quốc và các thị trường còn lại khá lớn. Trung Quốc đứng thứ hai với tỷ trọng 8,6%, tiếp theo là Ấn Độ với 6,68%, Mỹ 5,82%, Đài Loan (Trung Quốc) 5,5% và Australia 4,84%.

Như vậy, riêng tỷ trọng khách Hàn Quốc còn cao hơn tổng tỷ trọng của hai thị trường đứng ngay phía sau là Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại.

Sức hút của Đà Nẵng đối với du khách Hàn Quốc đến từ nhiều yếu tố. Bên cạnh các đường bay kết nối với những thành phố lớn của Hàn Quốc, Đà Nẵng còn sở hữu hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển, sân golf và nhiều dịch vụ giải trí phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng.

Từ những bãi biển trải dài, các khu du lịch nổi tiếng đến những món ăn địa phương, du khách có thể kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Đặc biệt, việc dễ dàng di chuyển đến Hội An hay những điểm tham quan văn hóa trong khu vực cũng khiến chuyến đi trở nên phong phú hơn.

Không chỉ riêng Hàn Quốc, sự góp mặt của Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Australia và nhiều thị trường khác trong nhóm nguồn khách lớn cho thấy sức hút quốc tế của Đà Nẵng ngày càng đa dạng.

Đón 7,73 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng, điều gì khiến du khách muốn trở lại?

Sức hấp dẫn của Đà Nẵng còn được thể hiện qua những con số tăng trưởng du lịch mới nhất.

Theo thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố ngày 5/10, trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%, còn khách nội địa đạt 8,13 triệu lượt, tăng 24,3%.

Không chỉ lượng khách tăng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn cũng ước đạt 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đằng sau những con số này là sự đa dạng ngày càng rõ nét trong trải nghiệm du lịch. Đến Đà Nẵng, du khách có thể bắt đầu ngày mới bên bãi biển Mỹ Khê, dành thời gian khám phá bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, trải nghiệm Bà Nà Hills hay ngắm nhịp sống thành phố bên sông Hàn.

Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến đa trải nghiệm dành cho tất cả du khách (Ảnh Traveloka)

Bên cạnh đó, không gian phố cổ Hội An, các làng nghề truyền thống, trải nghiệm ẩm thực và du lịch sinh thái cũng góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách. Một chuyến đi không còn chỉ gói gọn trong nghỉ dưỡng biển mà có thể kết hợp khám phá thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng cũng đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm và ứng dụng công nghệ, đồng thời phát triển những phân khúc như du lịch cưới quốc tế và du lịch hội nghị, hội thảo.

Chính sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, hệ thống dịch vụ và những trải nghiệm liên tục được bổ sung đang tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Đà Nẵng cho những lần ghé thăm tiếp theo.