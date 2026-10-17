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Vương phi Kate có một mẹo uống trà nhỏ mà tinh tế, chuyên gia nghi thức cũng phải khen

Minh Hân
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Trong một buổi tiệc trà tại Lâu đài Windsor, Vương phi Kate được chuyên gia nghi thức khen ngợi nhờ một thói quen đơn giản khi uống trà, dễ áp dụng trong những dịp giao tiếp thường ngày.

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Vương phi Kate còn được đánh giá cao nhờ cách ứng xử chỉn chu. Trong một buổi tiệc trà tại Lâu đài Windsor dành cho những người tham gia thử thách Three Peaks Challenge cùng gia đình, Vương phi xứ Wales đã thể hiện phong thái nhẹ nhàng qua một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: Cách nhìn khi nhấp trà.

Vương phi Kate và mẹo uống trà tinh tế: Bí quyết phong thái lịch sự 2026 - Ảnh 1.

Theo Marie Claire, chuyên gia nghi thức Laura Windsor đã dành lời khen cho Kate trong bộ phim tài liệu Buckingham Palace: A Year in the Life của Channel 5. Bí quyết được nhắc đến là nhìn vào tách trà khi uống, thay vì ngẩng mặt hoặc nhìn quanh. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng giúp động tác uống trà trông tự nhiên, gọn gàng hơn trong những buổi gặp gỡ trang trọng.

Kate vốn hiếm khi ăn uống trong các sự kiện chính thức, nhưng cô vẫn có những ngoại lệ ở các buổi tiệc trà. Tại cuộc gặp ở Windsor, Công nương sử dụng bộ ấm chén bằng sứ Chelsea, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập đồ sứ họa tiết thực vật của Thái hậu Elizabeth. Những món đồ này gắn với truyền thống lâu đời của Hoàng gia Anh, đồng thời tạo điểm nhấn cho buổi tiếp đón.

Vương phi Kate và mẹo uống trà tinh tế: Bí quyết phong thái lịch sự 2026 - Ảnh 2.

Những phép lịch sự nhỏ có thể áp dụng hằng ngày

Không phải ai cũng tham dự những buổi tiệc trà theo nghi thức hoàng gia, nhưng một vài thói quen của Kate có thể áp dụng trong những tình huống quen thuộc như tiếp khách, gặp gỡ đồng nghiệp hay dùng trà cùng người lớn tuổi.

Trước hết, hãy cầm tách bằng cách đặt ngón cái và ngón trỏ ở quai, những ngón còn lại đỡ nhẹ để giữ tách chắc chắn. Không cần cố tình xòe ngón út như hình ảnh thường thấy trong phim ảnh; theo các chuyên gia nghi thức, động tác này không phải dấu hiệu của sự tinh tế.

Vương phi Kate và mẹo uống trà tinh tế: Bí quyết phong thái lịch sự 2026 - Ảnh 3.

Khi uống, nên nhấp từng ngụm nhỏ, tránh nghiêng đầu quá nhiều hoặc vừa uống vừa nói chuyện. Nếu đang trò chuyện, hãy đặt tách xuống đĩa trước khi trả lời để tránh lúng túng. Những cử chỉ này không phải quy tắc cứng nhắc, mà đơn giản giúp bạn thoải mái và chú ý hơn đến người đối diện.

Điều đáng học hỏi từ Kate không nằm ở việc bắt chước mọi quy tắc của hoàng gia, mà ở sự tự nhiên và đúng mực trong từng hành động. Một buổi trà chiều có thể không cần bộ ấm chén đắt tiền hay cách bày trí cầu kỳ. Chỉ cần chuẩn bị gọn gàng, cầm tách đúng cách và dành sự chú ý cho người đang trò chuyện, trải nghiệm tiếp khách đã trở nên dễ chịu hơn.

Vương phi Kate và mẹo uống trà tinh tế: Bí quyết phong thái lịch sự 2026 - Ảnh 4.

Qua những chi tiết nhỏ ấy, phong thái của Vương phi Kate cho thấy phép lịch sự không nhất thiết phải phức tạp. Đôi khi, chỉ một thói quen được thực hiện đúng lúc cũng đủ giúp cách ứng xử trở nên tinh tế hơn.

*Theo Marie Claire

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Tags

Vương phi Kate

nghi thức

Windsor

Hoàng gia Anh

lịch sự

uống trà

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