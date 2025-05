Vương Ngữ Yên bỏ rơi Đoàn Dự không phải vì biểu ca: Do một hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi 2 người gần gũi

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, bên cạnh những câu chuyện hấp dẫn, nhân vật sống động còn có những bí kíp võ công tuyệt đỉnh. Tài năng của Kim Dung ở chỗ ông lấy bối cảnh lịch sử có thật, tiểu thuyết của ông xuất hiện nhiều nhân vật lịch sử, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hư cấu và thực tế. Một trong những nhân vật như vậy là Đoàn Dự.

Đoàn Dự - Cao thủ may mắn

Đoàn Dự vô tình rơi xuống vực sâu, phát hiện ra Lang Hoàn Ngọc Động, từ đó học được Bắc Minh Thần Công, công phu hút nội lực của người khác và Lăng Ba Vi Bộ. Vận may của Đoàn Dự chưa dừng lại ở đó, khi đang dưỡng thương tại Thiên Long Tự, chàng lại vô tình luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm. Nhờ uy lực kinh người của Lục Mạch Thần Kiếm, Đoàn Dự có thể xuất chiêu từ xa, đánh bại đối thủ một cách bất ngờ.

Đoàn Dự vô tình rơi xuống vực sâu, phát hiện ra Lang Hoàn Ngọc Động, từ đó học được Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ. (Ảnh: Sohu)

Sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu cùng võ công cái thế, Đoàn Dự thành công thu hút sự chú ý của Vương Ngữ Yên. Dù Vương Ngữ Yên và biểu ca Mộ Dung Phục đã có tình cảm từ thuở nhỏ, nhưng trước sự theo đuổi của Đoàn Dự và sự hờ hững của Mộ Dung Phục, cuối cùng nàng xiêu lòng vì Đoàn Dự.

Sau này, Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên, Chung Linh, Mộc Uyển Thanh trở về Đại Lý. Vốn là hoàng tử của Đại Lý, Đoàn Dự lên ngôi vua, trở thành quốc vương của Đại Lý. Chàng không chỉ có Vương Ngữ Yên cùng những mỹ nữ tuyệt sắc khác mà còn có cả tam cung lục viện.

Sau này, Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên, Chung Linh, Mộc Uyển Thanh trở về Đại Lý. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, ở bản sửa sau năm 2009 của Thiên Long Bát Bộ, Kim Dung đã thay đổi kết cục của Vương Ngữ Yên. Vị thần tiên tỷ tỷ này cuối cùng lại bỏ rơi Đoàn Dự. Nhiều độc giả không khỏi bất ngờ trước việc Đoàn Dự mất đi Vương Ngữ Yên, bởi hầu hết các nam chính trong truyện Kim Dung đều có kết thúc viên mãn bên người mình yêu. Dù là Dương Quá chịu 16 năm tương tư hay Trương Vô Kỵ đa tình, cuối cùng họ đều được sống hạnh phúc bên người thương.

Tuy nhiên, Kim Dung trong bản sửa cuối đã viết: "Đoàn Dự lên ngôi, niên hiệu Nhật Tân, sau đó thoái vị xuất gia... Mẹ của Đoàn Chính Hưng (con trai ông), sử sách không ghi chép là Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Hiểu Lôi hay một phi tần khác thì không rõ."

Khi đọc đoạn văn trên, Đoàn Dự sau khi làm vua vài năm đã xuất gia. Kim Dung khi đề cập đến con trai của Đoàn Dự là Đoàn Chính Hưng, đã cố tình nhắc đến Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Hiểu Lôi là những người có khả năng là mẹ của Đoàn Chính Hưng, nhưng lại không hề nhắc đến Vương Ngữ Yên. Vậy Vương Ngữ Yên đã đi đâu?

Vương Ngữ Yên đã khóc lóc nói lời chia tay Đoàn Dự và trở về cùng A Bích chăm sóc Mộ Dung Phục. (Ảnh: Sohu)

Kim Dung đã thêm một đoạn tình tiết trong bản sửa đổi của Thiên Long Bát Bộ. Nguyên văn viết rằng, ban đầu Vương Ngữ Yên đồng ý cùng Đoàn Dự và các cô gái khác trở về Đại Lý. Tuy nhiên, trên đường đi, Vương Ngữ Yên dường như nhớ ra điều gì đó. Theo yêu cầu của Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên muốn đến Vô Lão Trường Xuân Cốc tìm kiếm bí mật trường sinh bất lão. Đoàn Dự dẫn theo mọi người tìm đến nơi thì bí kíp trường sinh bất lão đã không còn. Sau đó, Vương Ngữ Yên đã khóc lóc nói lời chia tay Đoàn Dự và trở về cùng A Bích chăm sóc Mộ Dung Phục. Nhìn bóng dáng Vương Ngữ Yên khuất dần, Đoàn Dự dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Chàng nhận ra mình chỉ yêu bức tượng ngọc bích, chàng say mê Vương Ngữ Yên vì nàng có ngoại hình giống vậy mà thôi.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, sau khi buông bỏ Vương Ngữ Yên, kết hôn với Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Hiểu Lôi và các phi tần khác, tại sao Đoàn Dự lại đột ngột thoái vị xuất gia? Theo Sohu, có một giả thuyết cho rằng, lý do Đoàn Dự xuất gia và Vương Ngữ Yên rời bỏ chàng đều liên quan đến một hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên người Đoàn Dự.

Hiện tượng kỳ lạ của Đoàn Dự

Theo nguyên tác, lần đầu tiên Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên thân mật là trong một cái giếng khô. Lúc này, Vương Ngữ Yên đã nhìn thấu Mộ Dung Phục. Nàng cảm thấy trên đời này chỉ có Đoàn Dự là thật lòng với mình nên hai người đã ôm nhau vô cùng tình cảm trong giếng khô.

Đúng lúc Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên đang tình tứ, Cưu Ma Trí rơi xuống giếng do tẩu hỏa nhập ma, trở nên hung dữ như hổ dữ. Trong cơn điên loạn, hắn dùng một tay siết chặt cổ họng của Đoàn Dự. Thấy Đoàn Dự gặp nguy hiểm, Vương Ngữ Yên tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng lao đến định giúp đỡ nhưng đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy nội lực trong cơ thể không ngừng bị hút ra ngoài. Kim Dung đã viết: "Bắc Minh Thần Công của Đoàn Dự không phân biệt địch ta, bất kỳ ai chạm vào huyệt Thiếu Thương ở ngón tay cái của chàng đều sẽ kích hoạt "công tắc". Không chỉ Cưu Ma Trí mà ngay cả một chút nội lực ít ỏi trong cơ thể Vương Ngữ Yên cũng bị Đoàn Dự hút đi. Không lâu sau, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên và Cưu Ma Trí đều ngất xỉu."

Thấy Đoàn Dự gặp nguy hiểm, Vương Ngữ Yên tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. (Ảnh: Sohu)

Lưu ý rằng Bắc Minh Thần Công của Đoàn Dự luôn ở trạng thái bị động, hoàn toàn không thể kiểm soát theo ý muốn của người sử dụng. Vì vậy, rất có thể khi thân mật với các cô gái, Đoàn Dự đã vô tình kích hoạt công tắc, cuối cùng hút cạn nội lực của họ. Đừng xem thường hậu quả của việc bị hút cạn nội lực. Cho dù là Đoàn Dự, Cưu Ma Trí hay Vương Ngữ Yên, họ đều bị ngất xỉu.

Vương Ngữ Yên am hiểu võ học thiên hạ, sau khi bị Đoàn Dự hút nội lực một lần trong giếng khô, nàng đã biết đến sự tồn tại của Bắc Minh Thần Công. Trên đường cùng Đoàn Dự về Đại Lý, nàng và chàng vừa thì thầm vừa ôm nhau, chắc hẳn đã nhiều lần kích hoạt "công tắc" của Bắc Minh Thần Công.

Vương Ngữ Yên am hiểu võ học thiên hạ, sau khi bị Đoàn Dự hút nội lực một lần trong giếng khô, nàng đã biết đến sự tồn tại của Bắc Minh Thần Công. (Ảnh: Sohu)

Nghĩ đến việc phải sống với một "người đàn ông kỳ lạ" như Đoàn Dự, cùng những cuộc tranh giành tình cảm trong hậu cung, Vương Ngữ Yên không khỏi suy nghĩ. Cộng thêm việc không tìm được Bất Lão Trường Xuân Công, trước đó do vô tình bị Ðoàn Dự hút cạn nội lực lúc ở dưới giếng, nàng cảm thấy mình già đi khá nhanh chóng, Vương Ngữ Yên rất thích thú và muốn học nó vì lo sợ nhan sắc tàn phai, đã khiến Vương Ngữ Yên cuối cùng không chịu đựng nổi nữa. Nàng đẩy đổ tượng ngọc trong Lang Hoàn Ngọc Động rồi quay đầu ngựa, trở về Yến Tử Ô tìm biểu ca.

Như vậy, không chỉ giải thích được lý do tại sao Vương Ngữ Yên bỏ rơi Đoàn Dự mà còn giải thích được lý do tại sao Đoàn Dự chọn xuất gia. Tất cả là do Bắc Minh Thần Công chưa hoàn thiện làm hại người hại mình, Đoàn Dự hối hận không kịp nên cuối cùng chọn nương nhờ cửa Phật.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả trên Sohu, Sina, 163

