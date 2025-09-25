'Vườn thú chiến đấu cơ': Indonesia cân nhắc mua thêm J-10C

Bộ Quốc phòng Indonesia đang xem xét đề xuất của Trung Quốc về việc mua 42 máy bay chiến đấu đa năng Chengdu J-10C như một phần trong chiến lược an ninh quốc gia mới của nước này, được gọi là "Perisai Trisula Nusantara" (Lá chắn đinh ba Nusantara).

Tin tức nói trên đã được đại diện Bộ Quốc phòng Indonesia - Chuẩn tướng Frega Wenas Inkirivang chính thức xác nhận với giới truyền thông địa phương.

Theo tờ Jakarta Post, trích dẫn lời vị tướng, Không quân Indonesia đang tìm kiếm những nền tảng "tốt nhất hiện có" để đảm bảo chủ quyền và an ninh lâu dài.

Sự quan tâm đến J-10C được thúc đẩy bởi quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của Lực lượng Vũ trang Indonesia, hiện đang vận hành máy bay chiến đấu Su-27/30 của Nga và F-16 của Mỹ, và sẽ tiếp nhận tiêm kích Rafale của Pháp trong những năm tới.

Đồng thời ông Inkirivang lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để nói về khả năng mua sắm tiềm năng, vì các chi tiết quan trọng, chẳng hạn như giá hợp đồng và thời gian giao hàng, vẫn chưa được thảo luận, có nghĩa là các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Indonesia ấn tượng với thành tích thực chiến của tiêm kích J-10C.

Xin nhắc lại, theo thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội của Turkish Aerospace (TUSAS), ngày 24 tháng 7, tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế IDEF 2025 được tổ chức tại Istanbul, công ty đã ký kết thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Indonesia để mua máy bay chiến đấu KAAN cho Không quân Indonesia.

Ông Haluk Gergun - Giám đốc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB), đã tham dự sự kiện này. Các bên vẫn chưa tiết lộ chi tiết về thỏa thuận mà truyền thông Ankara gọi là mang tính lịch sử này.

Ngoài việc chuyển giao máy bay, hợp đồng được cho là bao gồm hợp tác toàn diện trong phát triển, sản xuất, chuyển giao công nghệ và lắp ráp tại chỗ.

TUSAS cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với các công ty Indonesia là PT Republik Aero Dirgantara và PT Dirgantara Indonesia về phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ để chuyển giao 48 máy bay chiến đấu KAAN.