Vườn nhà Tăng Thanh Hà

Khu vườn hơn 100m2 trong biệt thự của Tăng Thanh Hà trồng đủ loại rau, cây ăn quả, có cả góc gia vị cho bữa cơm nhà

Sống giữa hào nhoáng càng lâu, người ta dường như càng dễ xiêu lòng trước những niềm vui rất đỗi giản dị: một khoảng sân có nắng, vài tán cây xanh để ngồi dưới mỗi chiều, hay khu vườn nhỏ nơi sáng ra có thể ngắm cây đâm chồi, đến mùa lại tự tay hái những trái chín mang vào bếp. Với Tăng Thanh Hà, tình yêu dành cho thiên nhiên cũng hiện diện trong cuộc sống theo cách như thế, khi cô dành nhiều tâm sức để vun vén một khoảng xanh riêng ngay giữa lòng TP.HCM.

Nằm trong khuôn viên căn biệt thự rộng hơn 500m², khu vườn hơn 100m² của Hà Tăng không chỉ được phủ xanh để làm đẹp cho ngôi nhà mà thực sự mang dáng dấp của một khu vườn nhà đúng nghĩa. Ở đó có rau xanh, cây gia vị, hoa lá và nhiều loại cây ăn trái được chăm chút qua từng mùa; khi cây cho quả, cô lại tự tay thu hoạch rồi mang những thành quả từ khu vườn vào căn bếp của gia đình. Giữa những bức tường và nhịp sống đông đúc của thành phố, khoảng vườn ấy vì thế giống như một góc bình yên được Hà Tăng giữ lại cho riêng mình - nơi cuộc sống chậm xuống một chút, xanh hơn một chút và cũng gần với thiên nhiên hơn.

Diện tích vườn hơn 100m2 không quá lớn so với tổng thể căn biệt thự, nhưng được Tăng Thanh Hà tận dụng khá khéo léo. Các loại cây được bố trí thành từng khu vực, tận dụng khoảng đất trống và nguồn ánh sáng tự nhiên để cây có điều kiện sinh trưởng. Điểm thú vị nhất là khu vườn không chỉ có những loại cây cảnh để tạo mảng xanh. Tại đây có cả một "kho rau" thu nhỏ với những loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt như rau muống, mồng tơi, cải xanh, đậu bắp, ngò, hành. Bên cạnh nhóm rau ăn lá, nữ diễn viên còn trồng nhiều loại rau thơm và cây gia vị như quế, sả, ớt, bạc hà, lá dứa. Những loại cây này vừa dễ sử dụng trong nấu nướng, vừa tạo thêm nhiều tầng màu xanh cho khu vườn.

Khu vườn của Hà Tăng còn được trồng nhiều loại cây ăn quả như xoài, táo, ổi, cóc, tắc, chanh.... Sự đa dạng này khiến khu vườn dù nằm giữa khu đô thị vẫn có cảm giác giống một khoảng vườn quê thu nhỏ. Các loại cây được trồng xen kẽ cùng hoa và cây cảnh, tạo nên nhiều lớp không gian thay vì chỉ tập trung vào một loại cây. Những tán cây xanh giúp khu vực ngoài trời trở nên mát mắt, trong khi hoa và cây cảnh bổ sung thêm màu sắc cho tổng thể.

Đáng chú ý, cách bố trí khu vườn khá thực tế. Thay vì dành toàn bộ diện tích cho cây cảnh, Tăng Thanh Hà kết hợp giữa rau ăn hàng ngày - cây gia vị - cây ăn quả - hoa và cây cảnh. Nhờ vậy, khu vườn vừa có giá trị sử dụng, vừa đóng vai trò như một khoảng xanh trong khuôn viên biệt thự.

Từ một phần diện tích trong căn biệt thự hơn 500m², Tăng Thanh Hà đã tạo nên khu vườn nhỏ đủ đầy với rau xanh, cây gia vị, hoa lá và nhiều loại cây ăn trái. Các khoảng trồng được sắp xếp xen kẽ, tận dụng ánh sáng tự nhiên để cây cối có thể phát triển ngay giữa không gian sống của gia đình. Đến mùa thu hoạch, khu vườn lại cho những mẻ rau củ, trái cây được mang thẳng từ vườn vào bếp.

Nhưng có lẽ điều đáng ao ước nhất ở khu vườn nhà Hà Tăng không nằm ở việc trồng được bao nhiêu loại cây hay thu hoạch được bao nhiêu thực phẩm. Giữa một thành phố nơi khoảng xanh ngày càng trở nên quý giá, việc mỗi ngày vẫn có thể bước ra vườn, chạm tay vào cây lá, ngắm một quả non lớn dần rồi tự mình hái xuống khi chín đã là một niềm vui rất riêng. Sau tất cả, khu vườn hơn 100m² ấy không chỉ làm xanh căn biệt thự mà còn cho thấy cách Hà Tăng lựa chọn tận hưởng cuộc sống: gần gũi thiên nhiên, chậm rãi và tìm niềm vui từ những điều tưởng chừng rất giản dị.