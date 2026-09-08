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Vườn nhà Mạnh Trường

Phác Thái Anh
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Không gian sân vườn được “nam thần VTV” chăm chút tỉ mỉ, với nhiều loại cây hoa và cây ăn trái đan xen, tạo nên một khu vườn xanh mát, tràn đầy sức sống.

Mạnh Trường được mệnh danh là một trong những “nam thần màn ảnh” của phim truyền hình Việt khi sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất được khán giả yêu mến. Không chỉ ghi dấu trên màn ảnh, nam diễn viên còn khiến nhiều người trầm trồ bởi khối tài sản đáng nể, đặc biệt là loạt bất động sản có giá trị. Nhắc đến cơ ngơi của Mạnh Trường, bên cạnh căn biệt thự sang trọng tại Hưng Yên, nhiều người còn nhớ ngay đến villa nghỉ dưỡng rộng gần 600m² tại Phú Thọ (Hòa Bình cũ), tọa lạc giữa không gian thiên nhiên xanh mát, bao quanh bởi đồi núi, hồ nước và bầu không khí trong lành.

Căn villa này gồm hai tầng, được thiết kế theo phong cách mở, tận dụng tối đa tầm nhìn ra cảnh quan bên ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ bề thế của công trình, khuôn viên sân vườn mới là điểm khiến cơ ngơi này trở nên đặc biệt. Mạnh Trường dành nhiều tâm huyết vun vén từng mảng xanh, trồng cây, trồng hoa và tạo nên những góc nghỉ ngơi hài hòa với thiên nhiên.

Tọa lạc giữa núi đồi, villa của Mạnh Trường gây ấn tượng với tầm nhìn khoáng đạt, hướng ra những dãy núi xanh mướt trải dài phía xa. Được bao phủ bởi nhiều tầng cây xanh, không gian nơi đây luôn mang đến cảm giác mát mẻ, trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Khu vực bể bơi ngoài trời cũng được nam diễn viên đầu tư chỉn chu, bố trí những dãy ghế nằm để có thể thoải mái tắm nắng, nghỉ ngơi và tận hưởng khung cảnh núi rừng.

Khuôn viên villa giống như một khu vườn nhỏ của gia đình khi được Mạnh Trường dành nhiều tâm huyết chăm sóc. Nhiều loại cây trái quen thuộc như cóc, bưởi, chanh, ớt... được trồng xen kẽ, tạo nên mảng xanh vừa dân dã vừa tràn đầy sức sống giữa không gian nghỉ dưỡng. Mới đây, nam diễn viên khiến nhiều người thích thú khi khoe thành quả trong khu vườn: một cây mít đang vào mùa sai quả. Nếu năm ngoái cây chỉ lác đác vài trái thì năm nay, quả mít mọc dày đặc từ thân cây đến những cành lớn. Theo chia sẻ của Mạnh Trường, anh đếm sơ qua đã có gần 40 quả, khiến cây mít trở thành một trong những “điểm nhấn” thú vị nhất trong khuôn viên villa. 

Biệt

Không chỉ có cây ăn trái, không gian sống còn được điểm xuyết bởi nhiều loại hoa được bố trí ở khắp các góc trong khuôn viên, từ sân vườn, khu vực bể bơi cho đến dọc các lối đi. Những mảng hoa xen giữa màu xanh của cây cối giúp cảnh quan thêm rực rỡ, mềm mại, tạo cảm giác như đang bước vào một khu nghỉ dưỡng cực chill giữa thiên nhiên.

Có thể thấy, Mạnh Trường không chỉ đầu tư cho một cơ ngơi rộng rãi, tiện nghi mà còn dành nhiều tâm huyết để chăm chút cảnh quan. Từ cây ăn trái, hoa cỏ đến từng góc nhỏ trong vườn đều được nam diễn viên vun vén kỹ lưỡng, cho thấy anh là người khá yêu thiên nhiên và có gu trong việc tạo dựng không gian sống. Nhờ vậy, căn villa không mang cảm giác hào nhoáng của một bất động sản nghỉ dưỡng đắt tiền mà ngược lại, luôn có sự xanh mát, gần gũi và đầy sức sống.

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