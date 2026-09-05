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Vườn nhà 500m2 của MC Quyền Linh

Lam Phương
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Căn biệt thự nhà vườn rộng 500m2 của MC Quyền Linh ngập tràn hoa hồng, rau xanh và cây trái sai trĩu.

Giữa thành phố đông đúc, một ngôi nhà có đủ khoảng trống để trồng cây, làm vườn và tận hưởng chút bình yên của thiên nhiên luôn là điều khiến nhiều người ao ước. Nhưng với gia đình MC Quyền Linh, màu xanh quanh nhà không chỉ dừng lại ở vài khoảng cây cảnh để làm đẹp. Nam MC còn mang cả những hình ảnh thân thuộc của vườn quê vào không gian sống của mình, để giữa TP.HCM vẫn có một góc nhỏ gợi nhớ cuộc sống gần gũi với cây trái, đất vườn.

Tổ ấm của Quyền Linh, bà xã Dạ Thảo và hai con gái là căn biệt thự nhà vườn rộng khoảng 500m² tại TP.HCM. Bà xã nam MC là người dành nhiều tâm huyết lên ý tưởng cho ngôi nhà, lựa chọn không gian thoáng đãng và dành chỗ cho cây xanh từ sân trước lên tới sân thượng. Bên trong, phòng khách và bếp được thiết kế theo hướng mở, nội thất không quá cầu kỳ, nhờ vậy tổng thể dù khang trang vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi.

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Nếu bên trong ưu tiên sự thoáng đãng thì bước ra những khoảng xanh quanh nhà, dấu ấn riêng của Quyền Linh mới hiện lên rõ hơn. Nam MC từng hài hước ví khu vườn của mình như một “phim trường” thu nhỏ với bối cảnh nông thôn. Sinh ra ở Tiền Giang và có tuổi thơ gắn với đồng ruộng, sông nước, cây trái, anh dường như đã mang một phần ký ức ấy trở lại trong chính ngôi nhà giữa thành phố. Vì thế, khu vườn không được chăm chút theo kiểu chỉ để ngắm mà mang dáng vẻ gần gũi, có cây để hái, có rau để thu hoạch và có cả cảm giác của một khu vườn quê thực sự.

Trên sân thượng, gia đình dành hẳn một khoảng để trồng đủ loại rau xanh và cây ăn trái. Cóc, chanh, ổi, lựu mọc xen với đậu bắp, khổ qua; vào những thời điểm khác còn có chuối, mía, dưa chuột cùng nhiều loại rau quen thuộc. Cây cối thay đổi theo từng mùa nên khoảng sân này cũng chẳng bao giờ chỉ có một diện mạo. Khi thì xanh um rau trái, lúc lại đến mùa thu hoạch, biến việc làm vườn thành một phần sinh hoạt thường ngày và khiến chất “nhà quê” mà Quyền Linh yêu thích hiện diện một cách rất tự nhiên giữa lòng thành phố.

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Nếu Quyền Linh dành tình cảm đặc biệt cho những loại cây ăn trái dân dã thì bà xã Dạ Thảo lại có niềm đam mê lớn với hoa. Trong khu vườn, có lẽ hoa hồng là loài hoa chiếm số lượng lớn nhất. Tuy nhiên, hoa hồng vốn là loài khá “khó chiều”, cần nhiều nắng nhưng lại dễ gặp vấn đề nếu mưa lớn khiến nước đọng ở gốc. Vì vậy, Dạ Thảo cũng phải dành nhiều thời gian để chăm từng chậu hoa, thậm chí dùng tấm che bảo vệ bộ rễ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi khi những gốc hồng đồng loạt bung nở, khu vườn lại trở thành một trong những góc được yêu thích nhất trong căn nhà.

Từ sân vườn bên ngoài cho tới khu vực sân thượng, những khóm hồng liên tục khoe sắc, tạo nên vẻ mềm mại cho tổng thể căn nhà vốn mang phong cách kiến trúc châu Âu. Ngoài hoa hồng, khu vườn còn có nhiều loài hoa khác như hoa giấy, tường vi..., khiến không gian quanh nhà gần như mùa nào cũng có màu sắc.

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- Ảnh 9.

Điểm khiến khu vườn nhà Quyền Linh gây chú ý không nằm ở việc có những giống cây quá đắt đỏ hay một thiết kế cầu kỳ, mà ở cảm giác rất đời thường mà nó mang lại. Giữa một căn biệt thự hiện đại ở thành phố, gia đình vẫn có thể tự tay gieo hạt, tưới cây, hái rau và thu hoạch những trái cây do chính mình chăm sóc. Những khoảnh khắc này thường xuyên được Dạ Thảo và Quyền Linh chia sẻ trên mạng xã hội. Đặc biệt, doanh nhân Dạ Thảo từng chia sẻ rằng việc gieo hạt, tưới nước và chăm sóc khu vườn mỗi ngày không chỉ mang lại nguồn rau quả an toàn mà còn đem đến năng lượng tích cực cho gia đình.

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Từ căn bếp đến khu vườn, không gian sống của gia đình Quyền Linh dường như đều xoay quanh một giá trị rất giản dị: dành thời gian cho nhau. Vì thế, dù nằm giữa thành phố và mang dáng vẻ của một căn biệt thự hiện đại, ngôi nhà 500m2 của MC Quyền Linh vẫn giữ được một “chất quê” rất riêng. Một bên là cuộc sống hào nhoáng của người nổi tiếng, một bên lại là hình ảnh Quyền Linh xắn dép, vào vườn hái trái cùng vợ con. Chính sự đối lập này khiến khu vườn nhà nam MC trở thành một trong những góc sống được nhiều người yêu thích.

Tags

Quyền Linh

Dạ Thảo

TP.HCM.

Hoa Hồng

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