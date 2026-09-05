Vườn nhà 3.000m² của "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

Khu nhà vườn 3.000m² của Việt Trinh gây ấn tượng với cây trái sum suê, phải dùng xe cẩu để thu hoạch.

Việt Trinh, tên đầy đủ Trần Việt Trinh, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Việt những năm 1990. Nhan sắc thanh tú cùng đôi mắt trầm buồn giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc một thời, được khán giả gọi bằng những danh xưng như "Người đẹp Tây Đô", "Nữ hoàng ảnh lịch" hay "Đệ nhất mỹ nhân Việt". Tên tuổi nữ diễn viên gắn với nhiều tác phẩm như Ngọc trong đá, Xương rồng đen, Ngọn nến hoàng cung, Lệnh truyền, Sao em nỡ vội lấy chồng và đặc biệt là vai Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô.

Từng sống giữa ánh đèn sân khấu, những đoàn phim và sự săn đón của khán giả, Việt Trinh ở hiện tại lại lựa chọn một nhịp sống gần như đối lập. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, niềm vui của "người đẹp Tây Đô" giờ đây thường đến từ những điều rất đời thường: chăm cây và thu hoạch rau trái. Không gian gắn với cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên là khu nhà vườn rộng khoảng 3.000m² tại Lái Thiêu, Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM. Trên diện tích rộng lớn ấy, Việt Trinh không xây dựng một căn nhà quá đồ sộ mà lựa chọn nhà trệt với phong cách hiện đại, tối giản. Phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, vườn rau, cây ăn trái, hoa và những khoảng không gian gần gũi với thiên nhiên.

Nằm giữa màu xanh của cây cối là căn nhà trệt được Việt Trinh lựa chọn làm nơi sinh sống cùng con trai. Công trình mang phong cách hiện đại nhưng tối giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, kết hợp cửa màu đen. Nhiều khu vực bên trong cũng có tầm nhìn hướng thẳng ra sân vườn, giúp không gian sống luôn có sự kết nối với khoảng xanh phía ngoài.

Những lối đi quanh vườn được lát đá sạch sẽ, gọn gàng. Việt Trinh còn cho thợ đào một con kênh nhỏ dẫn nước len lỏi qua khu vườn để thuận tiện hơn cho việc tưới tiêu. Tường trắng của căn nhà, những lối đá cùng màu xanh của cây cối tạo nên diện mạo giản dị cho toàn bộ cơ ngơi.

Phần đáng chú ý nhất trong cơ ngơi 3.000m² chính là khu vườn được Việt Trinh dành nhiều thời gian chăm sóc. Nữ diễn viên phủ xanh không gian bằng hàng loạt cây ăn trái quen thuộc như khế, xoài thanh ca, ổi, cóc, đu đủ, sơ ri, mít, thanh trà, nhãn hay vú sữa.

Trong đó, những cây xoài thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân. Đến mùa thu hoạch, "Người đẹp Tây Đô" lại tự tay hái những thành quả đã chăm sóc trong thời gian dài.

Việt Trinh cũng không ngại những công việc khá vất vả của việc làm vườn. Cô tự nhổ cỏ, sử dụng phân hữu cơ và chăm sóc từng cây. Để khu vườn luôn xanh tốt, nữ diễn viên còn nhờ thêm người hỗ trợ và định kỳ thuê thợ chuyên nghiệp thực hiện những công đoạn kỹ thuật như làm lại đất, cắt tỉa cành lá.

Với Việt Trinh, chăm cây không chỉ là việc phải làm để có một khu vườn đẹp. Cô quan niệm cây cối cũng có tâm hồn và cần được vun trồng bằng sự yêu thương. Khoảnh khắc khiến nữ diễn viên thích thú nhất chính là lúc được tự tay hái những trái đã chín để chế biến món ăn dân dã hoặc làm nước giải khát cho gia đình.

Mùa hè 2026, một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trong khu vườn nhà Việt Trinh chính là màn thu hoạch nhãn. Cây nhãn lâu năm trong khuôn viên phát triển quá cao, tán rộng và sai trĩu quả đến mức gia đình phải nhờ tới xe cẩu chuyên dụng để đưa người lên tận ngọn thu hoạch.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Việt Trinh diện áo bà ba màu hồng, đội nón lá, liên tục dõi theo quá trình thu hoạch. Từ dưới mặt đất, có thể thấy những chùm nhãn chín mọc dày trên cành, trong khi người hái đứng trên lồng cẩu, lần lượt cắt từng cành đầy trái đưa xuống phía dưới. Nữ diễn viên không giấu được sự thích thú khi ngắm thành quả, liên tục xuýt xoa "tuyệt vời" và chia sẻ: "Ai chê tui chịu chứ tui mê mấy vụ thu hoạch này lắm".

Khi nhãn được đưa xuống, các thành viên trong gia đình cùng thu gom và phân loại. Việt Trinh hào hứng cầm những chùm nhãn vừa hái, sau đó cho biết sẽ chia thành quả cho người thân và bạn bè. Hình ảnh phải dùng đến cả xe cẩu để thu hoạch cũng phần nào cho thấy quy mô và độ lâu năm của những cây trái trong khu vườn.

Không chỉ có cây nhãn lớn, giữa khu vườn của Việt Trinh còn hiện diện nhiều cây lâu năm mang dấu ấn thời gian. Nổi bật trong số đó là một cây sơ ri hơn 30 năm tuổi, được trồng từ khi nữ diễn viên còn nhỏ. Bên cạnh đó, khu vườn còn có một cây thị già với phần thân xù xì, cổ kính. Sự hiện diện của những cây lâu năm khiến khu vườn không chỉ là khoảng xanh được tạo dựng cho ngôi nhà hiện tại, mà còn lưu giữ những dấu ấn gắn với cuộc sống của nữ diễn viên qua nhiều năm.

Xen giữa những cây ăn trái là khu vực Việt Trinh dành để trồng rau. Mướp đắng, rau muống cùng nhiều loại rau quả được cô tự tay chăm sóc và thu hoạch. Sau khi rời xa nhịp sống bận rộn của phim trường, việc chăm vườn trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày. Nữ diễn viên có thể tự mình ra vườn xem cây, nhổ cỏ, bón phân rồi lựa những loại rau trái đã đến lúc thu hoạch cho bữa ăn.

Việt Trinh duy trì chế độ ăn chay trường nhiều năm. Nhờ nguồn rau quả có sẵn trong vườn, nữ diễn viên từng chia sẻ cô hiếm khi phải đi chợ mà chủ yếu sử dụng những gì tự tay vun trồng cho các bữa ăn hằng ngày.

Việt Trinh từng chia sẻ bản thân trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần vào năm 2022, thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng và sợ hãi, sau đó đi khám và điều trị trong thời gian dài. Trong nhịp sống hiện tại, việc gắn bó với cỏ cây cũng trở thành một phần giúp cô tìm kiếm sự chậm rãi và tĩnh tại hơn. Nữ diễn viên từng nói nếu nhiều người dành tình cảm và thời gian cho thú cưng thì cô lại có niềm đam mê đặc biệt với cây cối. Bởi vậy, những lần cây ra trái, những buổi thu hoạch hay đơn giản là khoảnh khắc đứng dưới những tán cây xanh đều đem lại cho cô niềm vui riêng.