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Vùng đất được mệnh danh là “sơn kỳ thủy tú” quy hoạch “vương quốc sao biển” 320ha với tầng cao tối đa 45 tầng

Dương Tâm
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Rạch Vẹm (An Giang) được định hướng là khu đô thị du lịch hỗn hợp, kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, tham quan làng nghề và bảo tồn sinh vật biển. Với diện tích 320ha, khi hoàn thành, khu vực quy hoạch được dự báo có khả năng phục vụ khoảng 12.000 người.

- Ảnh 1.

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 4372, phê duyệt Quy hoạch phân khu khu vực Rạch Vẹm, thuộc phân khu 10 của đặc khu Phú Quốc.

Khu vực nghiên cứu giáp biển về phía Tây Bắc; các phía còn lại giáp đất rừng đặc dụng thuộc dãy núi Hàm Rồng và dãy núi Bãi Đại. Quy hoạch xác định giai đoạn ngắn hạn đến 2030, dài hạn đến 2040.

Theo quyết định, Rạch Vẹm được định hướng là khu đô thị du lịch hỗn hợp, kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, tham quan làng nghề và bảo tồn sinh vật biển. Khi hoàn thành, khu vực quy hoạch được dự báo có khả năng phục vụ khoảng 12.000 người, gồm 6.000 cư dân và khoảng 6.000 người thuộc nhóm khách du lịch, khách tham quan, nhân viên phục vụ và các khu chức năng khác.

- Ảnh 2.

Diện tích 320,6 ha được chia thành khu A – đô thị du lịch rộng 250,79 ha và khu B – du lịch rộng 69,81 ha. Trong khu A, đất dân dụng chiếm 106,25 ha, gồm 77,45 ha đất nhóm nhà ở, 4,13 ha đất dịch vụ công cộng, 1,36 ha cây xanh công cộng cấp đơn vị ở và 23,31 ha giao thông cấp đơn vị ở.

Quỹ đất nhóm nhà ở có 11,77 ha đất ở hiện trạng chỉnh trang, 11,34 ha đất ở phát triển mới mật độ cao, 21,86 ha đất ở phát triển mới và 32,49 ha đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Quyết định cũng giới hạn tỷ lệ đất ở trong từng loại đất hỗn hợp hoặc khu phát triển mới; vì vậy, không thể hiểu toàn bộ 77,45 ha đều sẽ xây nhà ở.

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Điểm gây chú ý trong bảng chỉ tiêu là hai ô A-HH3 rộng 1,95 ha và A-HH4 rộng 2,66 ha, cùng thuộc nhóm đất hỗn hợp thương mại, dịch vụ. Cả hai được xác định khoảng tầng cao tối đa 45 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%. Một số ô thương mại, dịch vụ khác có giới hạn 8 hoặc 12 tầng; trong khu ở, phần lớn các ô có giới hạn 5 tầng, một số ô 8–12 tầng.

Tuy nhiên, quyết định nêu rõ tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất là các chỉ tiêu khống chế, không mặc nhiên được áp dụng đồng thời ở mức tối đa. Chiều cao công trình còn phải được xác định bằng mét và đáp ứng yêu cầu quản lý độ cao, tĩnh không. Các thông số cụ thể sẽ tiếp tục được xem xét khi lập quy hoạch chi tiết và thực hiện thủ tục của từng dự án.

Khu B rộng 69,81 ha nằm ở phía Bắc khu vực quy hoạch, nơi đồ án định hướng phát triển nghỉ dưỡng ven biển. Trong đó, 37,26 ha đất dịch vụ du lịch gồm 12,01 ha đất biệt thự du lịch và 25,25 ha đất khách sạn nghỉ dưỡng. Ba ô đất khách sạn B-KS1, B-KS2 và B-KS3 có chỉ tiêu tầng cao tối đa 12 tầng. Khu này còn có 4,26 ha đất dịch vụ du lịch hỗn hợp, 16,2 ha cây xanh, quảng trường, bãi đỗ xe, mặt nước và đất giao thông.

Ở khu A, đồ án dành 18,54 ha đất hỗn hợp thương mại, dịch vụ, 43,08 ha công viên cây xanh cấp đô thị, 16,44 ha mặt nước và 4,1 ha quảng trường. Cộng riêng diện tích công viên cây xanh cấp đô thị của khu A và cây xanh khu du lịch của khu B là 59,28 ha. Quyết định yêu cầu tổ chức công viên, quảng trường thành không gian mở để người dân và du khách tiếp cận, sử dụng; đồng thời kết nối các khu ở, điểm vui chơi bằng tuyến đi bộ và xe đạp.

Phía Nam khu vực quy hoạch còn có 26,6 ha khu nông nghiệp công nghệ cao, gồm đất nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu sinh học và sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật mới. Cách bố trí này cho thấy Rạch Vẹm được định hướng phát triển đồng thời các chức năng cư trú, du lịch và sản xuất, thay vì chỉ là một dải resort ven biển.

Về giao thông, quy hoạch xác định tuyến Rạch Vẹm – Rạch Tràm – Bãi Thơm có lộ giới 24 m; các trục chính khác có lộ giới 20–22 m. Một tuyến đường cấp khu vực được quy định lộ giới 34 m. Hệ thống đường ven biển có đoạn mặt đường rộng 6 m, đoạn lộ giới 13 m. Giao thông công cộng dự kiến kết nối với mạng xe buýt và giao thông thủy của đảo.

Quyết định Rạch Vẹm được ban hành trong lúc An Giang đang nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2050, tầm nhìn 2065.

Tags

An Giang

Phú Quốc

nghỉ dưỡng sinh thái

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