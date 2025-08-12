'Vua xe số' 110cc của Honda ra mắt giá chưa đến 50 triệu đồng: trang bị xịn xò, phanh ABS, thách thức 'chiến thần' Yamaha PG-1

Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe số Cross Cub 110 phiên bản 2025 tại thị trường Trung Quốc, cho thấy tham vọng cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ nội địa. Sở hữu thiết kế độc đáo cùng loạt trang bị nổi bật trong phân khúc, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo nên “làn sóng” mới trên thị trường.

Cross Cub 2025 mang đến 4 tùy chọn màu sắc tươi sáng và đậm chất cá tính: Vàng Rực Rỡ, Xanh Biển Muối, Xanh Ô Long Đào và Xanh Bơ. Mỗi gam màu đều hướng tới phong cách trẻ trung, nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Về thiết kế, xe vẫn trung thành với kiểu dáng underbone truyền thống, khung thanh ngang cong cổ điển kết hợp bộ vành 17 inch lớn, lốp không săm và decal phong cách dã ngoại. Sự kết hợp này giúp Cross Cub vừa giữ được nét hoài cổ vừa toát lên vẻ hiện đại.

Phía trước, xe trang bị đèn pha LED tròn cổ điển kèm bọc bảo vệ kim loại, đảm bảo hiệu suất chiếu sáng tối ưu khi di chuyển ban đêm. Cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình LCD, hiển thị đầy đủ vận tốc, mức nhiên liệu và vị trí số. Các chi tiết như ống xả mạ crôm hay yên đôi cũng góp phần làm tăng vẻ sang trọng cho xe.

Điểm đáng chú ý là Cross Cub 2025 được nâng cấp nhiều tính năng an toàn và tiện dụng hơn so với các mẫu xe số khác của Honda như Future, Wave Alpha hay RSX. Nổi bật nhất là hệ thống phanh ABS đơn kênh phía trước giúp tránh bó cứng bánh khi phanh gấp, giảm thiểu nguy cơ trượt ngã. Cặp giảm xóc thủy lực đôi phía sau mang lại cảm giác êm ái khi qua ổ gà, trong khi yên xe tách rời có thể tháo để mở rộng khoang chứa đồ hoặc chở hai người thoải mái.

“Trái tim” của Cross Cub là khối động cơ xi-lanh đơn 110cc, làm mát bằng không khí, tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI, cho công suất 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút, tốc độ tối đa 85 km/h. Xe nổi bật với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,46 lít/100 km, đi kèm bộ ly hợp bán tự động và hộp số 4 cấp giúp sang số mượt mà. Với bình xăng 4,3 lít, bạn hoàn toàn có thể chạy cả tuần mới cần đổ lại, tuỳ nhu cầu sử dụng.

Tại Trung Quốc, Honda Cross Cub 2025 được bán với giá khoảng 13.000 nhân dân tệ (tương đương 47,4 triệu đồng). Dù cao hơn một chút so với Future, Wave Alpha hay RSX, nhưng mức giá này vẫn khá “mềm” nếu so với Cross Cub ở các thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, giá Honda Cross Cub 110 dao động từ 6080 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản và nguồn nhập hàng (chính hãng hay nhập tư nhân). Một số cửa hàng tư nhân có thể bán với giá cao hơn, thậm chí gấp đôi, gấp 3 so với các mẫu xe tương tự như Yamaha PG-1.



