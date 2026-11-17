Thậm chí bố chồng còn đòi dạy lại tôi một khóa làm dâu.

Tôi lấy chồng chưa được chục ngày, vẫn còn đang trong giai đoạn làm quen với cuộc sống ở nhà chồng thì đã có một chuyện khiến tôi vô cùng tủi thân. Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ bắt đầu từ một bát hoa quả tôi tự gọt để ăn buổi tối, vậy mà cuối cùng lại trở thành lý do để bố chồng trách móc tôi đủ điều.

Hôm đó, chồng tôi đi làm về muộn, bố mẹ chồng đang xem tivi trong phòng khách. Tôi mua ít hồng giòn và nho, định gọt mang vào phòng ăn trong lúc chờ chồng về. Vì nghĩ chỉ ăn một mình nên tôi không bày biện cầu kỳ, cứ gọt xong rồi xếp vào bát. Trong lúc làm, nước từ hoa quả chảy xuống mặt bàn bếp, tôi nhìn thấy nhưng nghĩ chỉ là vài vệt nước nhỏ chẳng ảnh hưởng gì nên không lau ngay.

Tôi mang bát hoa quả vào phòng, vừa ăn vừa xem điện thoại. Một lúc sau, bố chồng đi ngang qua bếp, nhìn thấy mặt bàn còn dính nước và vỏ hoa quả thì gọi tôi ra nhắc nhở. Ban đầu tôi tưởng bố chỉ góp ý nhẹ nhàng, nhưng ông lại tỏ ra rất khó chịu, nói tôi đã lớn, đi lấy chồng rồi mà đến việc ăn uống cũng không biết giữ gìn vệ sinh, làm bẩn mà không biết lau dọn, luộm thuộm.

Tôi chưa kịp giải thích thì bố lại tiếp tục trách chuyện tôi chỉ gọt hoa quả cho riêng mình, mang vào phòng ăn giấu ăn giếm mà không mời bố mẹ chồng. Ông cho rằng trong nhà có người lớn, dù ăn một mình cũng phải biết mời, đó là phép lịch sự tối thiểu của con dâu.

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Tôi nghe mà vừa ngượng vừa ấm ức. Thực ra tôi biết bố mẹ chồng không thích ăn hồng và nho, trước đây tôi từng mua nhưng ông bà không động đến nên tôi mới không mang ra mời. Tôi không có ý định ăn một mình hay coi thường ai. Nếu biết bố mẹ chồng muốn ăn, tôi sẵn sàng gọt thêm một đĩa khác.

Tối đó, tôi kể lại với chồng, mong anh hiểu cho mình. Thế mà anh còn trách tôi không biết phép tắc. Tôi chẳng hiểu anh nói tới phép tắc gì? Thử hỏi có ai biết rõ bố mẹ chồng không ăn rồi vẫn mang ra mời không? Bàn bếp cũng có bẩn lắm đâu nhưng lại vin vào đó để nói tôi luộm thuộm trong khi cả chục ngày qua tôi đâu có bày gì. Thậm chí bố chồng còn đòi dạy lại tôi một khóa làm dâu. Thật kinh sợ, bố chồng khiến tôi nghĩ mình đang làm dâu thời xưa, cách đây hơn 20 năm chứ không phải thời hiện đại nữa.

Mới về làm dâu, tôi muốn hòa thuận với gia đình chồng, nhưng kiểu này thì không ổn rồi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng mỗi khi làm bất cứ việc gì trong nhà. Tôi không biết mình cần học cách thích nghi với nếp sống của gia đình chồng, hay từ nay phải luôn dè chừng để không vô tình phạm phải những quy tắc mà trước đó chẳng ai nói cho tôi biết?