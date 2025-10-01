Vừa về đại lý lô xe tay ga Ý màu độc lạ giá ưu đãi, ngập công nghệ: Chìa thông minh mở cốp từ xa như ô tô

Mới đây, nhiều đại lý Vespa cho biết lô xe tay ga cao cấp Sprint Tech phiên bản màu đồng Brozne Antico đã về. Đây là phiên bản màu không nằm trong lựa chọn tùy biến; phía đại lý cũng cho biết màu sơn này nguyên bản từ nhà máy, không phải dán màu hay được sơn lại.

Điều đáng chú ý là màu sơn Bronze Antico này từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe khác bán tại Việt Nam với số lượng hữu hạn, tiêu biểu như GTS Super 150 với khoảng 300 chiếc.

Vespa Sprint Tech phiên bản màu nâu đồng Bronze Antico vừa về đại lý.

Tại Việt Nam, Vespa đang bán ra phiên bản của mẫu Sprint, gồm Sprint tiêu chuẩn, Sprint S, và Sprint Tech. Trong số này, phiên bản Tech được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhất, gia tăng tính tiện nghi, tiện dụng khi sử dụng xe.

Tính năng đầu tiên đáng nhắc tới là hệ thống khóa thông minh Keyless. Tương tự chìa khóa thông minh trên nhiều mẫu xe máy khác, người dùng chỉ cần giữ khóa bên người, xe có thể nhận diện và cho phép khởi động.

Xe sử dụng màn TFT màu 5 inch.

Chìa thông minh Keyless của xe cũng có một số nút chức năng. Khi sử dụng chức năng tìm xe Bike Finder, xe sẽ phát tín hiệu bằng đèn, đồng thời kích hoạt đèn đỗ xe chiếu sáng sàn để chân và biển số, giúp người dùng tìm xe dễ hơn.

Ngoài khóa thông minh, xe Vespa Sprint Tech cũng có thể kết nối với điện thoại thông qua hệ thống Vespa MIA. Các thông báo từ điện thoại sẽ được hiển thị trên màn hình TFT 5 inch mới, có thể đưa chỉ dẫn đường đi cho người dùng. Xe cũng trang bị hệ thống định vị, hiển thị với đồ họa dễ nhìn.

Toàn bộ đèn xe là đèn LED.

So với phiên bản Sprint tiêu chuẩn và Sprint S, phiên bản Sprint Tech nổi trội hơn ở màn hình TFT và hệ thống khóa thông minh; hai phiên bản vừa nêu sử dụng đồng hồ điện tử và chìa khóa cơ.

Các phiên bản Sprint đều trang bị phanh tang trống sau, phanh đĩa trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS 1 kênh.

Vespa Sprint Tech bản màu Bronze Antico có giá bán không đổi.

Trong khi phiên bản tiêu chuẩn chỉ trang bị động cơ 125cc, các phiên bản còn lại cho phép lựa chọn giữa động cơ 125cc và động cơ 150cc. Ở cả hai phiên bản động cơ, xe sử dụng hộp số CVT ly hợp khô - tương tự nhiều mẫu xe tay ga khác trên thị trường.

Điểm thú vị ở mặt kỹ thuật trên xe Vespa nói chung và mẫu Sprint nói riêng là xe sử dụng tay đòn đơn ở cụm phuộc trước. Điều này được cho rằng bắt nguồn từ những mẫu xe đầu tiên được chế tạo hậu Thế chiến II, khi linh kiện chế tạo vũ khí còn dư; với trường hợp của xe Vespa và Piaggio là tận dụng bánh lái của máy bay.

Phuộc trước dạng tay đòn đơn được cho là giúp sửa chữa bánh xe dễ dàng hơn - đây là một trong những thế mạnh vào thời kỳ đầu của xe. Việc sử dụng tay đòn đơn trên xe hiện đại không chỉ nhằm kế thừa truyền thống mà còn là một điểm đặc trưng thú vị, phô bày được thiết kế của mâm xe.

Vespa Sprint Tech đang được niêm yết với giá lần lượt 103,8 triệu đồng và 119,8 triệu đồng cho phiên bản động cơ 125cc và 150cc. Mức giá này tương đương với các phiên bản màu thường của Sprint Tech.

Tham khảo nhanh một số đại lý, người tiêu dùng còn có thể nhận ưu đãi bộ quà tặng chính hãng, hoặc được hỗ trợ phí trước bạ. Chương trình ưu đãi này áp dụng tùy đại lý.