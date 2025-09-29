Hãng xây nhà máy 50.000 xe/năm ở Huế sắp mở bán SUV điện điều khiển bằng giọng nói, giá quy đổi 400 triệu

Trong bối cảnh thị trường xe hơi điện đang ngày càng sôi động, Changan Nevo Q05 là cái tên mới nhất góp mặt, nhằm mục tiêu cạnh tranh với những đối thủ đến từ BYD, đặc biệt là mẫu Atto 3 đang được ưa chuộng.

Mẫu SUV điện này được thiết kế với không gian nội thất tối giản nhưng không kém phần sang trọng, bao gồm màn hình cảm ứng nổi và bảng điều khiển LCD mảnh mai đặt sau vô lăng hình chữ D.

Bên cạnh đó, các tính năng điều khiển chủ yếu thông qua cảm ứng hoặc lệnh giọng nói, giảm thiểu nút bấm vật lý, mang đến trải nghiệm thú vị và tiện lợi cho người dùng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Changan Nevo Q05 còn chú trọng đến sự thoải mái cho người ngồi với ghế ngồi phía trước được thiết kế theo chế độ không trọng lực, giảm áp lực lên cột sống.

Ngoài ra, ghế còn có chức năng hỗ trợ chân điều khiển điện. Xe cũng được trang bị cần gạt số gắn trên cột lái và hai bệ sạc không dây cho điện thoại, tăng sự tiện ích cho hành khách.

Hành khách ngồi hàng ghế sau cũng được chăm chút với thiết kế thêm tựa đầu thứ ba và tựa tay trung tâm có hai giá đỡ cốc.

Điểm nhấn khác bao gồm cửa sổ trời kích thước lớn và hệ thống thông gió độc lập. Tuy nhiên, một nhược điểm có thể kể đến là khối cảm biến ADAS lớn đặt sau kính chắn gió có thể làm giảm tầm nhìn.

Về thiết kế bên ngoài, Changan Nevo Q05 mang đến ngôn ngữ thiết kế "Digital Wing 2.0" mới mẻ với hệ thống đèn pha hai tầng, lưới tản nhiệt lớn có khả năng điều chỉnh, cảm biến LiDAR trên nóc xe, tay nắm cửa chìm và đèn hậu thống nhất.

Với kích thước tổng thể là 4435/1855/1600 mm và chiều dài cơ sở 2735 mm, Q05 nhỉnh hơn đôi chút so với Atto 3 của BYD về kích thước.

Về hiệu suất, Changan Nevo Q05 được trang bị động cơ điện TZ180XS002 với công suất cực đại 120 kW. Xe có hai tùy chọn pin sản xuất bởi liên doanh Changan-CATL, trong đó gói pin cơ bản có dung lượng 40,3 kWh, cho phép xe di chuyển được 405 km theo chuẩn CLTC.

Phiên bản pin lớn hơn là 51,9 kWh, hứa hẹn quãng đường 506 km (CLTC).

Mức giá khởi điểm của mẫu SUV điện này dự kiến sẽ rơi vào khoảng 110.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 400 triệu đồng), phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Xe bắt đầu bán ra vào tháng 11 năm nay.